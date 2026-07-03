Celebrar los triunfos de la Selección Mexicana en La Minerva es una tradición tapatía, pero un festejo descontrolado puede costarte caro . Con el Mundial 2026 en pleno apogeo, conocer las multas del Ayuntamiento de Guadalajara te evitará terminar la fiesta tras las rejas o pagando miles de pesos.

Durante las recientes victorias mundialistas, la euforia ha desbordado las calles de la ciudad. Sin embargo, las autoridades locales han dejado claro que la pasión futbolística no exime a los ciudadanos de respetar la ley vigente en los espacios públicos .

El Reglamento de Justicia Cívica establece sanciones severas para quienes confundan la celebración con el vandalismo. Las faltas administrativas más comunes durante estos eventos masivos pueden arruinar rápidamente la alegría del triunfo deportivo y afectar tu historial.

Las faltas más comunes y sus sanciones

Ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública es la infracción más frecuente entre los aficionados . Esta práctica viola directamente las normativas municipales y es vigilada de cerca por los elementos de la Policía de Guadalajara durante los operativos.

Si eres sorprendido bebiendo en la calle, la multa oscila entre 15 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Esto se traduce en un golpe a tu bolsillo de entre mil 759 y 3 mil 519 pesos, o un arresto administrativo de 18 a 24 horas.

Alterar el orden público o participar en riñas es otra falta grave que las autoridades no toleran bajo ninguna circunstancia . Los recientes enfrentamientos en el centro histórico y zonas aledañas ya han dejado decenas de detenidos que enfrentan procesos legales.

Causar daños al mobiliario urbano, como semáforos, señaléticas o la propia glorieta, trasciende la simple falta administrativa . Estas acciones pueden derivar en consecuencias penales graves si se acredita formalmente el delito de daño a las cosas ante la fiscalía.

Prohibiciones específicas en el monumento

Para mantener el control, Protección Civil y Bomberos han emitido una lista de objetos estrictamente prohibidos en la zona. No se permite el ingreso con asadores, carbón, toldos, bancos ni botellas de vidrio al perímetro del festejo para evitar accidentes.

Subirse a las estructuras del monumento, ingresar a las fuentes o realizar las famosas "carretillas humanas" también es motivo de sanción . Estas conductas ponen en riesgo la integridad física de los miles de asistentes congregados y alteran el orden.

El abandono de basura es un problema recurrente que el ayuntamiento busca erradicar con mayor vigilancia y multas. Tan solo en los últimos festejos, se recolectaron más de 26 toneladas de desechos en los alrededores del emblema tapatío, afectando la imagen urbana.

Las autoridades recomiendan a los aficionados planear su llegada con anticipación y utilizar el transporte público para evitar congestionamientos. Los filtros de seguridad se han intensificado en los accesos para garantizar que el ambiente siga siendo familiar y completamente seguro.

Además, se exhorta a los asistentes a seguir las indicaciones de los elementos de seguridad en todo momento . Ignorar a las autoridades, resistirse a un llamado de atención o agredir verbalmente a los oficiales puede agravar considerablemente la sanción inicial.

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El operativo de seguridad continuará activo durante los próximos encuentros de la justa mundialista en la capital jalisciense. El objetivo principal de estas medidas es salvaguardar la vida, la paz y el patrimonio de quienes acuden a celebrar pacíficamente.

Disfrutar del futbol y apoyar al equipo nacional debe ser una experiencia memorable por las razones correctas. Conocer y respetar estas reglas te asegurará un festejo sin contratiempos legales, protegiendo tu economía y garantizando la sana convivencia ciudadana.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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