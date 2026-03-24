El pleno del Ayuntamiento de Guadalajara aprobó la donación de un predio en la zona de El Sauz para la Universidad de Guadalajara (UdeG). La totalidad de los regidores aprobaron el dictamen.

Según la rectora de la UdeG, Karla Planter, la donación del predio tendrá como objetivo la construcción de un módulo de la Preparatoria número 5 de la casa de estudios en una zona donde se ha identificado alta demanda por parte de jóvenes para poder ingresar a dicha preparatoria.

Te recomendamos: Incendio forestal en Los Asadores fue causado por negligencia de visitantes

"En una zona donde verdaderamente teníamos mucha necesidad, mucha demanda de jóvenes que quieren entrar a la Universidad de Guadalajara y que no quedaban cerca una escuela preparatoria", dijo la rectora tras el aval del ayuntamiento tapatío.

De acuerdo con la rectora, lo que sigue es llevar a cabo el proyecto conceptual y ejecutivo para poder saber cuál sería el costo del nuevo plantel. Se prevé que el nuevo módulo de educación media superior pueda albergar hasta mil estudiantes nuevos, con lo que se sumaría a los 2,500 que ya tiene la prepa 5.

UdeG reconoce la necesidad de construir más espacios para estudiantes

Karla Planter reconoce la necesidad de construir más espacios para estudiantes de educación media superior, esto porque la casa de estudios acepta al 100 por ciento de los aspirantes de ese nivel educativo.

"Tenemos grupos muy grandes. Necesitamos tener muchos espacios para poder seguir recibiendo a nuestros aspirantes", explicó.

Lee también: Expo Plásticos trae lo mejor de la tecnología a Guadalajara

El aval a la donación del predio se logró con la totalidad de los 18 regidores de todas las fracciones edilicias.

La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, destacó que se reducen las brechas de desigualdad con el valor de la educación.

"Nosotros hacemos votos por la educación. Creemos en la educación como una palanca para seguir ayudando y seguir construyendo justicia social para reducir esas brechas de desigualdad que excluyen a quienes nos importan muchísimo que son los jóvenes", dijo durante su intervención en la sesión.

El regidor de Morena, José María Martínez, resaltó que en la zona sur, los habitantes han enfrentado falta de acceso a la educación, por lo que esto permitirá mejores oportunidades.

"Me parece que es importante destacar por esta falta de oportunidad en algunos de los barrios más precarios, que tienen poco ingreso y mucha necesidad de poder empujarlos hacia una educación que se profesionalice, que tengan mejores oportunidades para su ingreso".

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA