Se registran 12 incendios y dos invasiones ilegales en el Bosque La Primavera en 2026

Con el reciente incendio forestal en el paraje Los Asadores, en el municipio de Tlajomulco, en lo que va de 2026 se registran 12 siniestros dentro del Bosque La Primavera , con afectaciones en aproximadamente de 83 hectáreas; también se detectaron dos invasiones dentro del Área Natural Protegida (ANP), una de las cuales fue clausurada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), informó el titular del OPD (Organismo Público Descentralizado) Bosque La Primavera, Gabriel Vázquez Sánchez.

Las afectaciones en La Primavera tras el incendio en Los Asadores

El incendio en Los Asadores es el más extenso que se ha registrado a la fecha , detalló, y aún se trabaja en cuantificar la superficie afectada, pero no descartó que las hectáreas consumidas por las llamas sean mayores a 224, cifra que indicó Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco.

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En tanto, destacó que en Jalisco hay varias herramientas para detectar incendios: un mapa de rastreo de calor, que identifica el incremento de temperatura en un punto en específico, y el sistema de monitoreo de alerta temprana, basado en la sensibilidad del mapa de calor. Además, existen tres torres de avistamiento que identifican, en las partes altas, dónde se está originando el siniestro.

"Para que se genere un incendio nos bastan cuatro minutos. Desde que se prende, en cuatro minutos ya está generado el incendio; nosotros lo estamos detectando en cinco o seis minutos y estamos acudiendo en 20 a su atención. Por ese lado, los sistemas de alerta temprana están trabajando de manera ejemplar en el estado de Jalisco. Estamos siendo muy eficientes en atender las contingencias, pero tenemos que transitar en el colectivo y con los visitantes a habitarlos. El mejor incendio es el que no se da, no el que se atiende rápido", mencionó.

Las invasiones en La Primavera

En cuanto a las invasiones, el director dijo que se han detectado "construcciones hormiga" . El año pasado se identificaron 15 obras que fueron denunciadas ante Profepa. Este año, el organismo clausuró un enrejado y un enmallado dentro del bosque, por Mariano Otero.

"Es una situación constante. Es una de las amenazas del bosque el impacto antropogénico, tanto de los incendios como de los intereses por hacer cambio de uso de suelo al interior, pero estamos trabajando por mantenerlo, haciendo recorridos de vigilancia permanentes, identificándolos y remitiéndolos a las autoridades correspondientes", puntualizó.

La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece sanciones para quien realice obras de urbanización dentro de un ANP en México. Algunas de ellas son multas, asumir los costos de reparación del daño ambiental y penas de prisión si la construcción implica un daño grave, como destrucción de ecosistemas, tala ilegal y afectaciones a especies protegidas.

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FF