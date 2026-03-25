Viviendas para el Bienestar: ¿Cuánto cuesta la casa propia en Jalisco?

El acceso a una vivienda propia en Jalisco sigue representando un reto para miles de familias, sobre todo ante el aumento constante en los precios del mercado inmobiliario. Bajo este panorama, el programa federal Viviendas para el Bienestar surge como una opción para personas con ingresos limitados que buscan adquirir un hogar a un costo más asequible.

Para 2026, esta estrategia del Gobierno de México tiene como objetivo acortar la distancia entre el valor real de las viviendas y la capacidad económica de la población. Así, una de las principales dudas entre quienes desean incorporarse al programa es cuánto cuesta una casa en Jalisco y qué tan viable resulta frente a la oferta tradicional.

¿Cuánto cuesta una casa del Bienestar en Jalisco?

Con base en información oficial del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), el precio máximo establecido para una Vivienda del Bienestar en 2026 ronda los 630 mil pesos.

Este límite es de carácter nacional y también aplica en Jalisco, pensado para ajustarse a familias con ingresos de hasta dos salarios mínimos. En términos generales, el costo de estas viviendas oscila entre los 600 mil y 630 mil pesos, dependiendo de variables como la ubicación, el tipo de desarrollo y las características del terreno.

Asimismo, el programa no requiere un pago de contado, ya que ofrece esquemas de financiamiento accesibles en los que las mensualidades no deben exceder el 30% del ingreso familiar, facilitando así el acceso a una casa sin necesidad de recurrir a créditos bancarios convencionales.

Comparación con el mercado inmobiliario en Jalisco

El precio de las Viviendas para el Bienestar contrasta de forma importante con el del mercado inmobiliario tradicional. De acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Federal, el valor promedio de una vivienda en México supera los 1.8 millones de pesos, mientras que en Jalisco se aproxima a los 1.9 millones.

Esto significa que una vivienda dentro del programa puede costar hasta tres veces menos que una del mercado convencional, posicionándose como una alternativa relevante para quienes han quedado fuera del acceso a vivienda formal.

Además, el precio de los inmuebles en Jalisco ha mostrado incrementos anuales cercanos al 11%, con alzas más marcadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, lo que ha complicado aún más la adquisición de vivienda en años recientes.

Características y alcance del programa

Las viviendas contempladas en este esquema tienen una superficie promedio de 60 metros cuadrados y están pensadas para familias de hasta cuatro personas. Generalmente incluyen dos recámaras, sala, comedor, cocina, baño completo y patio de servicio, con opción de ampliación a futuro.

El modelo también contempla desarrollos verticales en áreas urbanas, con el propósito de aprovechar mejor el suelo disponible y acercar las viviendas a zonas con servicios y fuentes de empleo.

El programa está enfocado en personas sin vivienda propia, con ingresos bajos y sin acceso a financiamiento tradicional, dando prioridad a grupos como jefas de familia, adultos mayores y personas con discapacidad.

En Jalisco, este programa ha despertado un alto interés debido a la creciente demanda de vivienda social. Aunque aún no se ha informado el número total de viviendas asignadas para 2026, el volumen de registros permitirá identificar las zonas con mayor necesidad.

El encarecimiento del mercado inmobiliario, sumado al crecimiento urbano, ha hecho que adquirir una vivienda fuera de programas gubernamentales sea cada vez más complicado para una gran parte de la población.

YC