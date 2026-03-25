Con la participación de 40 empresas productoras nacionales e internacionales y distribuidores este viernes 27 y sábado 28 de marzo se realizará la tercera edición del Festival del Vino Tlaquepaque 2026.

El evento será en Casa Agaves ubicada en la calle Juárez 292 del Centro Histórico de Tlaquepaque y se exhibirán más de 200 etiquetas de vinos diferentes. Participarán marcas de Baja California, Guanajuato, Chihuahua, Coahuila, Querétaro, Aguascalientes y hasta de Jalisco.

El director general del Festival del Vino Tlaquepaque, Óscar García, explicó que la realización del festival en el Centro Histórico del Pueblo Mágico traerá beneficios para diferentes sectores como el gastronómico, hotelero, galerías de arte, comercializadores de artesanías y prestadores de servicios durante los dos días del evento

¿Qué actividades habrá en el Festival del Vino Tlaquepaque 2026?

El evento contará con un pabellón de productores de vino, catas guiadas, maridajes, pasarelas, venta de productos gourmet, decoración y artículos de vino, subastas de arte, pintura y escultura y música en vivo.

"Hemos tenido un crecimiento muy importante en cada una de las ediciones y esperamos recibir a más de dos mil 500 personas en los días del evento", explicó.

El festival contará con grupos de música en vivo de rock, flamenco, jazz, música cubana: "También tenemos el pabellón de la gastronomía que son 14 restaurantes de Tlaquepaque y Guadalajara que llevarán una variada oferta gastronómica como cortes, choripanes, paella, quesos, bacalao, entre otros que son amigables con los vinos", precisó.

Añadió que con este tipo de eventos se busca promover e incrementar el turismo local, nacional y extranjero.

"Nunca habíamos tenido festivales en Tlaquepaque siempre habían sido en Guadalajara, Zapopan y Ajijic y entonces todos los organismos de Tlaquepaque como Cámara de Comercio, Destino de Tlaquepaque y Mauricio Preciado y organizamos el festival unidos para promover la cultura del vino", precisó Óscar García.

El festival cuenta con el apoyo del Gobierno de Tlaquepaque, la Cámara de Comercio Servicios y Turismo de Tlaquepaque, Destino Tlaquepaque, Vinos América.

¿Cuánto cuesta la entrada al Festival del Vino?

El costo de la entrada es de 950 pesos el viernes y de mil 50 pesos el sábado y en preventa se ofrecen descuentos.

El boleto incluye una copa conmemorativa del festival, la degustación de las aproximadamente 200 etiquetas y los espectáculos de música en vivo.

EE