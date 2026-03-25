Blindan el Parque de la Revolución contra comerciantes

Luego de que fuera reabierto el Parque de la Revolución tras cerca de un año de obras de restauración, la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, señaló que el espacio fue protegido contra la actividad comercial, con lo que los comerciantes que instalaban sus puestos los sábados no regresarán al parque.

La presidenta municipal detalló que el cabildo del Ayuntamiento aprobó que el parque se convierta en un espacio protegido a fin de que “se privilegie la dinámica de la dinámica de la convivencia social, y que los tipos de expresiones sean de convivencia y no tengan otro sentido”.

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¿Qué pasó con los comerciantes del Parque de la Revolución?

Sobre las personas que vendían en este espacio, Verónica Delgadillo declaró que 533 comerciantes fueron reubicados a otros puntos de la ciudad, como el Tianguis Cultural en las inmediaciones del Parque Agua Azul, Mezquitán y la explanada del Refugio. Destacó que en el nuevo lugar tienen “certeza de su espacio”, contrario a la situación que vivían en el Parque de la Revolución.

"Nosotros estaremos trayendo actividades culturales, artísticas y deportivas de manera periódica para que siga siendo un gran espacio de encuentro”

“Están, también, con todas las responsabilidades, pero también con todo el apoyo del gobierno, que conviene cuando tú estás instalado de manera formal. Decirles que el día de ayer que se protegió este espacio (el parque) para este tipo de actividades, nosotros estaremos trayendo actividades culturales, artísticas y deportivas de manera periódica para que siga siendo un gran espacio de encuentro”, mencionó.

Durante la reapertura del parque, un grupo de manifestantes exigió que se respeten los derechos de los comerciantes. Entre sus demandas, exigieron permitir el regreso del tianguis que todos los sábados se instalaba en el lugar.

En ese sentido, Delgadillo García indicó que se respetarán todas las manifestaciones y expresiones, pero enfatizó en que el comercio, como solía instalarse, no volverá al Parque de la Revolución.

JM

