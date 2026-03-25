Reabren el Parque de la Revolución; alistan actividades recreativas para Semana Santa y Pascua

Uno de los lugares “más simbólicos” de Guadalajara, según lo calificó la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, reabrió para convertirse en un espacio público para toda el Área Metropolitana de Guadalajara. Se trata del Parque de la Revolución, que luego de cerca de un año de obras de restauración y una inversión que superó los 20 millones de pesos, estrena nueva imagen con actividades recreativas y turísticas para pasar la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua en la ciudad .

Como parte de la reinauguración, la alcaldesa realizó un recorrido por el lugar, en el que destacó la conservación de los elementos arquitectónicos construidos por los hermanos Barragán hace más de 90 años. Las bancas, fuentes, juegos, pisos y jardines atravesaron un proceso de conservación, mientras que los mosaicos de la estación del Tren Ligero fueron renovados. También se eliminaron las pérgolas de la calle Marcos Castellanos, que adopta el nombre de Paseo de la Arquitectura en honor a las cuatro fincas con valor artístico y arquitectónico que se ubican en la vialidad, y se rehabilitaron 36 casas aledañas.

“Este fue un proyecto que lo fuimos ampliando por el nivel de impacto que tiene para la ciudad. No sólo se trataba de arreglar nuestro parque y de restaurarlo, sino también de poder intervenir en las dinámicas sociales del entorno, y eso implicaba que nosotros también nos replanteáramos algunas cosas. Eso permitió que, entonces, pudiéramos voltear a ver a la zona alrededor, que podamos intervenir el espacio público con una mayor dimensión”, dijo.

El director de Obras Públicas del Gobierno de Guadalajara, Juan Carlos Arauz Abarca, señaló que se trató de un proyecto “artesanal”, en el que se respetaron los elementos originales de 1935. Se rehabilitaron 119 luminarias y el cableado se llevó al subsuelo; se plantaron más de 160 nuevos árboles y más de 80 mil especies vegetales.

“Queremos que este Parque de la Revolución sea un verdadero sendero seguro, un lugar iluminado y vigilado permanentemente para que nuestra niñas y niños jueguen tranquilos en el nuevo piso se caucho de las áreas lúdicas”, comentó.

En tanto, con el objetivo de que la ciudadanía se apropie del espacio público, se alista una agenda de actividades recreativas , que contemplan talleres artísticos, recorridos turísticos a pie hacia la colonia Americana, activaciones físicas, clases de baile y jornadas de vacunación. También habrá clubes de lectura, zumba, yoga y juegos de mesa, así como entrenamientos funcionales al aire libre, clases de ritmos latinos, exhibición de break dance, partidas de ajedrez, entre otros.

Para Semana Santa y Pascua, se proyectan prácticas de Hula Hoop, ajedrez, conciertos de mariachi al aire libre, jornadas de vacunación, clases de zumba y ritmos latinos club de cuidados y puestas en escena al aire libre, al igual que funciones de teatro. El objetivo es recuperar el espacio público frente a otras dinámicas, como el comercio, insistió la alcaldesa.

EL INFORMADOR/ J. ACOSTA.

SV