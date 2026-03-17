Las primeras "Viviendas del Bienestar" en Jalisco ya están listas; así puedes acceder a ellas en El Salto

Este martes el INFONAVIT dio a conocer que ya activó un punto de venta para que las y los trabajadores puedan acceder a alguna de las viviendas del Bienestar que ya forman parte del programa en El Salto, Jalisco.

Las "viviendas del Bienestar", recordó el organismo, están dirigidas a las y los trabajadores que cotizan en el Instituto, y el objetivo del punto de venta es que puedan conocer los inmuebles de este programa, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, y recibir orientación sobre cómo adquirir una de estas viviendas.

Horarios de atención en el punto de venta

La atención, dijo el Infonavit, se ofrecerá a partir de hoy 17 de marzo, de lunes a domingo, en un horario de 09:00 a 19:00 horas, en el fraccionamiento "Infonavit Parques del Triunfo IV", ubicado en Libramiento Agua Blanca, a media cuadra de Calzada del Trabajo, en el municipio de El Salto.

Así lucen las primeras "viviendas del Bienestar" en Jalisco, ubicadas en El Salto. ESPECIAL/INFONAVIT

¿Cuáles son los requisitos para acceder a Vivienda para el Bienestar en Jalisco?

Las únicas condiciones que deberán cumplir las y los derechohabientes que estén interesados en estas viviendas son:

Tener al menos 6 meses de antigüedad en su trabajo.

Ganar entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales.

No tener crédito hipotecario con el Instituto.

Así lucen las primeras "viviendas del Bienestar" en Jalisco, ubicadas en El Salto. ESPECIAL/INFONAVIT

"Es importante que las y los derechohabientes interesados en una de las viviendas de este programa actualicen sus datos personales: teléfono, correo electrónico y dirección, en Mi Cuenta INFONAVIT ( www.micuenta.infonavit.org.mx ) o en los Centros de Servicio INFONAVIT; en estos últimos también podrán conocer la oferta de vivienda disponible en su localidad", señaló el organismo a través de un comunicado.

"Como un instituto de carácter social y humanista, el INFONAVIT reafirma su compromiso de ofrecer oportunidades reales a quienes más lo necesitan, asegurando que las y los trabajadores con menores ingresos puedan acceder a una vivienda segura y bien planificada, contribuyendo así a la construcción de un futuro con mayor bienestar y justicia social", finalizó el instituto en el documento.

Así lucen las primeras "viviendas del Bienestar" en Jalisco, ubicadas en El Salto. ESPECIAL/INFONAVIT

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MB

