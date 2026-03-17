Vivienda del Bienestar: Así puedes registrarte para obtener una casa en Jalisco

Con el objetivo de ampliar el acceso a una vivienda adecuada en sectores vulnerables, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) habilitó el pre-registro al Programa de Vivienda para el Bienestar (PVB), una estrategia del Gobierno de México que busca identificar a las familias interesadas en recibir apoyos habitacionales, incluyendo la posibilidad de acceder a una casa en entidades como Jalisco.

A través de una plataforma digital, disponible en el portal oficial preregistropvb.conavi.gob.mx, las personas interesadas pueden manifestar su intención de incorporarse a este programa social, el cual se perfila como una de las principales apuestas federales en materia de vivienda para 2026. Este proceso no representa aún la inscripción definitiva, pero sí constituye un paso clave para la planeación de acciones y zonas de intervención.

¿Cómo hacer el registro al Programa de Vivienda del Bienestar?

El pre-registro está diseñado como un mecanismo sencillo y accesible. Los solicitantes deben ingresar sus datos básicos en un formulario en línea, lo que permitirá a las autoridades contar con información preliminar para organizar la implementación del programa en los territorios con mayor demanda.

De acuerdo con las reglas de operación, el Programa de Vivienda para el Bienestar prioriza a grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos se encuentran mujeres jefas de familia, personas adultas mayores, población indígena y afromexicana, así como personas con discapacidad o quienes no tienen acceso a créditos de instituciones de seguridad social. Este enfoque busca garantizar que los apoyos lleguen a quienes enfrentan mayores dificultades para acceder a una vivienda digna.

En el caso de Jalisco, se espera que la alta demanda de vivienda social convierta a la entidad en una de las beneficiarias clave del programa. Aunque aún no se ha definido el número de viviendas que se asignarán en el estado, el registro anticipado permitirá dimensionar el interés de la población y orientar la distribución de recursos.

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Las autoridades han subrayado que este trámite es completamente gratuito y que no requiere intermediarios. En ese sentido, hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar caer en fraudes o pagos indebidos a supuestos gestores, ya que el acceso a este tipo de apoyos se otorga de manera directa por el Gobierno de México.

Asimismo, se aclaró que la información proporcionada durante el pre-registro deberá ser validada posteriormente en el proceso formal de inscripción, el cual estará sujeto a la publicación de convocatorias específicas y al cumplimiento de requisitos establecidos.

Con esta iniciativa, la Conavi busca no solo facilitar el acceso a una vivienda, sino también fortalecer la planeación territorial y promover un ejercicio más transparente y equitativo de los recursos públicos. El programa forma parte de una estrategia integral orientada a reducir el rezago habitacional y mejorar las condiciones de vida de miles de familias en el país.

YC