Viviendas del Bienestar: Así puedes consultar si resultaste seleccionado en Jalisco en marzo 2026

El Programa de Vivienda para el Bienestar se consolida en 2026 como una de las principales apuestas del Gobierno de México para abatir el rezago habitacional, con especial atención en sectores vulnerables y en entidades con alta demanda, como Jalisco.

En este escenario, miles de personas que realizaron su pre-registro en fechas recientes buscan saber si fueron elegidas para continuar en el proceso. Ante ello, autoridades federales han precisado los canales oficiales de consulta, con el objetivo de brindar certeza y prevenir posibles fraudes.

¿Cómo verificar si fuiste seleccionado en Vivienda del Bienestar?

De acuerdo con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) los resultados finales se publicarán en el sitio web www.gob.mx/conavi. La confirmación también se realiza mediante notificaciones directas a las personas que avanzan a las siguientes etapas del programa.

El proceso inició con el registro en línea a través del portal oficial, donde los interesados proporcionaron su información. Este paso funciona únicamente como un filtro inicial y no implica la asignación automática de una vivienda.

Posteriormente, quienes continúan en el proceso deben estar atentos a comunicados oficiales, ya que la selección se confirma cuando las autoridades establecen contacto para avanzar, ya sea a través de módulos de atención o visitas domiciliarias destinadas a verificar la información socioeconómica.

En ciertos casos, especialmente en esquemas operados por la Conavi, la asignación final puede definirse mediante sorteos, dando prioridad a personas en condiciones de mayor vulnerabilidad.

¿Quiénes tienen prioridad en el programa?

El programa está enfocado en personas con ingresos limitados que no tienen acceso a financiamientos tradicionales. Entre los sectores con prioridad destacan:

Mujeres que son jefas de familia

Personas adultas mayores

Comunidades indígenas y afromexicanas

Personas con discapacidad

Familias que no cuentan con seguridad social

Estos grupos tienen mayores posibilidades de ser considerados, siempre que cumplan con requisitos como no poseer vivienda propia ni haber recibido apoyos similares anteriormente.

¿Qué ocurre después de la selección?

En caso de ser seleccionado, el beneficiario deberá completar un proceso adicional que contempla:

Presentación de documentos oficiales (CURP, identificación y comprobante de domicilio)

Verificación de datos mediante visitas domiciliarias

Integración al padrón oficial de beneficiarios

Una vez concluido este procedimiento, se define el tipo de apoyo, que puede incluir subsidios para la adquisición de vivienda nueva, así como acciones de mejoramiento o ampliación.

Las autoridades subrayan que todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios, por lo que exhortan a la población a evitar supuestos gestores que soliciten pagos a cambio de facilitar el proceso.

Panorama en Jalisco

En Jalisco, el programa ha despertado gran interés debido a la creciente necesidad de vivienda accesible. El alto número de registros permitirá identificar las zonas con mayor demanda y orientar la distribución de apoyos.

Esta iniciativa forma parte de una estrategia nacional que busca impulsar la construcción y mejoramiento de viviendas en todo el país, con el propósito de garantizar el acceso a una vivienda digna para familias con ingresos de hasta dos salarios mínimos.

YC