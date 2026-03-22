Vinculan a proceso a un hombre por el robo de un patín eléctrico en Zapopan

Este domingo la Policía de Zapopan dio a conocer el caso en el cual se logró que un sujeto identificado como Jeremy Tadeo "N" fuera vinculado a proceso por el delito de robo calificado.

Los hechos por los cuales se le señalan ocurrieron el pasado 12 de marzo, cuando Jeremy fue detenido por los policías zapopanos, por su presunta participación en el robo de un patín eléctrico. Tras ser presentado ante el Ministerio Público, al imputado le fue dictada una medida cautelar de prisión preventiva justificada por 6 meses.

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Su detención ocurrió cuando elementos de la Comisaría de Zapopan que se encontraban realizando su recorrido de vigilancia sobre los cruces de las calles Camino Arenero y Avenida Del Bajío, en la colonia Del Bajío, fueron alertados de que un sujeto habría despojado momentos antes a un ciudadano de su patín eléctrico.

En el sitio, los uniformados procedieron con la puesta en custodia de un masculino que, tras su registro preventivo correspondiente, le fue localizada una pistola de utilería.

Por lo anterior, Jeremy Tadeo “N” fue remitido ante el agente del Ministerio Público y posteriormente un Juez decretó como legal su detención y determinó su vinculación a proceso por el delito de robo calificado, dictando como medida cautelar la prisión preventiva justificada por 6 meses.

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MB