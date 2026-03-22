Con el fin de ofrecer una experiencia amena a turistas que visiten Guadalajara durante el Mundial 2026, desde la Cámara de Comercio alistan un mapa de comercios, atractivos turísticos y visita de templos en el primer cuadro de la ciudad. El delegado del organismo en el Centro Histórico, Luis Enrique Anguiano, afirmó que el proyecto está “muy adelantado”, con lo que estará listo para la justa mundialista.

El mapa ubicará comercios por rubro o clúster, explicó el empresario, a fin de que los turistas puedan encontrar los negocios por áreas. Afirmó que el Mundial representa una oportunidad “para darle una vitrina muy importante a Guadalajara”.

El Mundial representa una oportunidad “para darle una vitrina muy importante a Guadalajara”, afirmó Luis Enrique Anguiano. EL INFORMADOR/O. Hernández

Capacitarán a empleados en el idioma inglés y temas digitales

En tanto, anotó que en el Centro de Guadalajara hay alrededor de cinco mil comercios establecidos, entre ellos centros joyeros y mercados. Adelantó que, en conjunto con el Gobierno de Guadalajara, se llevarán a cabo capacitaciones en temas digitales y del idioma inglés a los empleados.

“Tenemos unos planes de activación comercial del Centro Histórico en relación a la cuestión digital, sobre todo, porque tenemos muchos visitantes que la conexión con la ciudad y la conexión con el comercio es por vía electrónica” , subrayó.

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Por su parte, el coordinador de Desarrollo Económico de Guadalajara, David Mendoza Martínez, apuntó que, junto con el Gobierno del Estado, se busca impulsar el Museo de las Artesanías. Señaló que ya se anunciaron conciertos masivos, con lo que se busca ampliar la oferta turística para los visitantes durante el evento deportivo.

“Va a ser un espacio muy visitado. Nosotros estamos buscando cómo colaborar con el Gobierno del Estado y generar este tipo de contenido, que venga también a generar más ofertas, tanto turística, como cultural, gastronómica, etcétera”, subrayó.

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MB

