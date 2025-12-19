Vinculan a proceso a dos policías de Techaluta por robo de armas y dinero

Luego de que, a inicios del mes de diciembre, se diera a conocer un presunto fraude tras el cual se entregaron cerca de 200 mil pesos y nueve armas a criminales desconocidos, este viernes la Fiscalía de Jalisco informó sobre la vinculación a proceso de dos elementos quienes estarían relacionados con el caso.

Se trata de José de Jesús "N" y J. Jesús "N", elementos en activo de la Comisaría de Techaluta de Montenegro, quienes ahora enfrentan cargos ante las autoridades estatales por su probable participación en el delito de robo calificado, al cual se reconvirtió el ilícito investigado.

De acuerdo con las investigaciones, dijo la Fiscalía de Jalisco, el pasado 3 de diciembre los imputados, quienes se encontraban en turno y adscritos a la Dirección de Seguridad Pública, sustrajeron la cantidad de 200 mil pesos de la Tesorería Municipal en el Ayuntamiento.

"Para acceder, los policías habrían forzado la puerta de acceso y posteriormente utilizaron un objeto (al parecer, un extintor) para dañar las bisagras y desprender la puerta de la caja fuerte", señaló la dependencia estatal a través de un comunicado.

"Además del dinero, el pasado 4 de diciembre, los elementos policiacos se apoderaron de un importante número de bienes muebles propiedad del Gobierno del Estado, resguardados en el banco de armas municipal", dijo la Fiscalía en referencia a las armas hurtadas. Estos bienes incluían revólveres calibre .38 especial, una subametralladora calibre 9 mm, varios fusiles de diversos calibres, seis chalecos balísticos y diversos cargadores. "Estos artículos fueron embalados y entregados a un tercero en un taxi, para su traslado fuera del municipio", recordó.

Tras la detención de los tres hombres presuntamente involucrados (los dos policías y el taxista), el Agente del Ministerio Público judicializó el caso y lo presentó ante un Juez de Control, quien determinó vincular a proceso a José de Jesús "N" y J. Jesús "N" por el delito de robo calificado.

Como medida cautelar impuso prisión preventiva justificada por el término de un año o lo que dure el proceso y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

"Es fundamental destacar el trabajo coordinado de los equipos ministeriales y operativos de la Vicefiscalía en Investigación Regional, quienes a través de la obtención de datos de prueba y un riguroso análisis de la información, lograron esta resolución judicial", afirmó la Fiscalía en un comunicado.

En el caso del tercer implicado, el chofer del taxi, el Juez de Control determinó un auto de no vinculación a proceso, es decir, quedó en libertad. "La evidencia presentada permitió concluir que el taxista solo prestó un servicio inherente a su oficio, sin que existiera prueba de que tuviera conocimiento de que se estaba cometiendo un ilícito", refirió la Fiscalía.

"Este resultado es un testimonio del compromiso de la Fiscalía del Estado para combatir la corrupción y la impunidad, especialmente dentro de las corporaciones de seguridad, garantizando que todo aquel que transgreda la ley sea llevado ante la justicia", finalizó la dependencia estatal.

