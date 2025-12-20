Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 20 de diciembre de 2025

El clima en Chapala para este sábado 20 de diciembre informa que estará con cielo claro con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 8 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 44%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Martes 23 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Miércoles 24 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 17

Jueves 25 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16

Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16

