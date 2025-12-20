Una de las modalidades de extorsión que más ha crecido en los últimos meses en la Zona Metropolitana de Guadalajara es la de los llamados montachoques, personas que provocan accidentes menores de manera deliberada para intimidar y exigir dinero a las víctimas bajo el argumento de supuestos gastos médicos o reparaciones inmediatas.

Los testimonios se repiten casi a diario. Noemí Álvarez vivió un intento de extorsión que no prosperó gracias a su reacción. “Un conductor supuestamente de Uber me quiso montar un choque. Según él, yo le pegué, cuando ni al caso. Le dije que llamara a su seguro y no quiso. Evidentemente sólo quería dinero. Además, él estaba mal estacionado en línea amarilla”.

Francisco tuvo una experiencia más intimidante en el cruce de Hidalgo y Federalismo, en el Centro de Guadalajara. “En mi caso llegaron tres personas. Uno se me estrelló en la punta de la camioneta y otro se atravesó. Empezaron a gritar, a decir que se sentían mal, que necesitaban atención médica. Todo era presión, pero logré salir del engaño”.

Estos casos reflejan un patrón identificado por especialistas: los montachoques provocan el percance, rodean a la víctima, elevan el tono de la confrontación y exigen efectivo en el momento, evitando la intervención de aseguradoras o autoridades. En algunos casos, actúan en grupo para aumentar la intimidación.

Ante el crecimiento de este ilícito, los montachoques ya podrán ser investigados formalmente como un delito de extorsión. Con la publicación de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, estos casos se perseguirán de oficio y podrán alcanzar penas de tres a 25 años de prisión, pero se elevarán hasta 42 años cuando existan agravantes, como la participación de varias personas o el uso de violencia.

En Jalisco, el Congreso del Estado ya armonizó la legislación local con la federal. La reforma deroga los artículos anteriores sobre extorsión y adiciona nuevas disposiciones a quienes incurran en actos de intimidación o busquen obtener un beneficio indebido mediante amenazas o presión.

La diputada Norma López, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales en Jalisco, explicó que el cambio busca fortalecer el marco legal frente a prácticas abusivas. “Quitamos el delito de extorsión tal como estaba y lo sustituimos por figuras que sancionan distintos abusos, incluyendo la intimidación, la retención indebida y la privación ilegal de la libertad, incluso cuando participan personas que se hacen pasar por autoridades”.

Francisco Jiménez Reynoso, académico de la Universidad de Guadalajara, señala que el objetivo es generar miedo y urgencia. “Te gritan que están heridos, que necesitan curarse, que les va a costar. Lo primero que piden es dinero en efectivo. La presión psicológica es clave para obligar a la víctima a pagar”.

Rogelio Barba, también investigador de la UdeG, advierte que suelen operar en vialidades de alta afluencia, como Lázaro Cárdenas, Alcalde, Periférico, Hidalgo y Federalismo. “También se presentan en pasos a desnivel o puentes vehiculares, donde pueden acorralar a la víctima porque hay menor visibilidad y es más difícil pedir auxilio”.

De acuerdo con especialistas, las principales víctimas suelen ser mujeres y adultos mayores que conducen vehículos que no son de alta gama, al considerarlos más vulnerables.

Los montachoques “cazan”a conductores para extorsionar

El Escudo C5 compartió un caso reciente en el que el personal de monitoreo intervino para garantizar la seguridad de una mujer víctima de este tipo de extorsión. La afectada relató: “Aquí tengo un señor muy alterado conmigo. Insiste en que me baje del carro. Él venía delante de mí, se frenó, sintió como un choque y me está diciendo que me baje. Él quería que yo lo chocara porque se venía frenando. Me está diciendo que le dé dinero porque tiene artillería pesada”. Gracias a la intervención de autoridades, la situación se resolvió sin que se consumara la extorsión ni las amenazas.

Los casos registrados evidencian la operación de los montachoques: provocan accidentes, intimidan a las víctimas y las presionan para que paguen en efectivo, evitando la intervención de aseguradoras o autoridades. En algunas ocasiones, participan varias personas que coordinan el engaño y la presión sobre los conductores.

Autoridades recomiendan mantener la calma, no entregar dinero en el momento, documentar el incidente y reportarlo de inmediato a la policía o al C5 para evitar que estas prácticas continúen afectando a más conductores en la ciudad.

Armonizan la Ley contra la Extorsión

El Pleno del Congreso de Jalisco armonizó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, en cumplimiento con la reforma federal previamente avalada por el Congreso de la Unión. La norma establece un plazo de 180 días naturales para su implementación en los estados, y busca actualizar el marco legal local frente a los delitos de extorsión.

La bancada de Morena impulsó una propuesta que derogó los artículos 189 y 189 Bis y adicionó nuevas disposiciones para sancionar con penas de 3 a 8 años de prisión a quienes cometan actos de intimidación o busquen obtener beneficios indebidos. La diputada Norma López, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, explicó que se elimina el delito de extorsión tradicional y se enfatiza en los abusos de autoridad cometidos por elementos de seguridad pública o aprehensores que retengan o priven ilegalmente de la libertad a los ciudadanos sin justificación.

Además de las sanciones penales, la reforma contempla la posibilidad de solicitar la destitución, inhabilitación y multas de 100 a 500 veces el valor diario de la UMA para quienes incurran en estas conductas. El delito será investigado de oficio por la Fiscalía General de la República, con concurrencia de las autoridades locales, garantizando coordinación entre la Federación y los estados.

LA VOZ DEL EXPERTO

Alertas y recomendaciones

Francisco Jiménez Reynoso, académico de la UdeG.

Rogelio Barba, investigador de la UdeG.

