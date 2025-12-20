Destacan estudiantes jaliscienses en China

Por sexta ocasión, estudiantes jaliscienses de educación básica y media superior, de escuelas públicas y privadas, representaron a México en la competencia internacional STEAM Ahead 2025, celebrada en Shenzhen, China, donde aportaron 80 medallas a la delegación nacional, de un total de 126 preseas obtenidas.

STEAM Ahead es un evento académico internacional de alto rendimiento enfocado en las disciplinas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas. La edición 2025 se llevó a cabo del 12 al 17 de diciembre y reunió a participantes de 55 países, con el objetivo de fortalecer el talento estudiantil y ampliar sus oportunidades de desarrollo académico y profesional.

La delegación mexicana estuvo integrada por 130 estudiantes provenientes de 13 estados del país, de los cuales 65 son originarios de Jalisco. Gracias a su desempeño, el contingente nacional obtuvo 19 medallas de oro, 39 de plata, 68 de bronce y 32 menciones honoríficas. De ese total, las y los estudiantes jaliscienses consiguieron 12 medallas de oro, 24 de plata, 44 de bronce y 19 menciones honoríficas, resultados que consolidan a Jalisco como un referente nacional en la formación de talento STEAM.

Las y los participantes compitieron en cuatro pruebas internacionales: la International Junior Math Olympiad (IJMO), la Vanda International Junior Olympiad Science in Science (VIJSO), la International Junior Informatics Olympiad (IJIO) y la International Junior Cybersecurity Olympiad (IJCO).

La Secretaría de Educación de Jalisco brindó apoyos económicos a 21 estudiantes para asistir a la competencia, que incluyeron pasajes de avión, hospedaje, transporte y alimentos. Este grupo obtuvo 33 medallas y ocho menciones honoríficas.

STEAM Ahead es organizado por el Singapore International Mastery Contest Centre, institución que concentra algunas de las competencias académicas más importantes de Asia. Desde 2019, Jalisco mantiene vinculación con este organismo y fue el primer representante del continente americano en participar.