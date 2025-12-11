Luego de que se detectaran inconsistencias en las declaraciones de los elementos de la comisaría de Techaluta, sobre un presunto fraude telefónico que les ordenaba entregar dinero y sus armas a una tercer persona, supuestamente de la Contraloría, la Fiscalía del Estado de Jalisco mantiene como línea central de investigación la presunta participación directa de los funcionarios municipales, además de confirmar que los hechos ahora se investigan bajo el delito de robo.

Así lo dio a conocer este jueves el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, quien refirió, los hechos reportados por los elementos no coinciden con la lógica operativa ni con los protocolos que se seguirían ante una situación de este tipo.

"Inicialmente recibimos la denuncia por parte del municipio respecto a la sustracción tanto del dinero como de las armas por parte de los elementos de la Policía. Desde luego al realizar las investigaciones y de acuerdo a las versiones que los propios policías que estuvieron vertiendo, pues eran bastante inverosímiles y consideramos que más que una extorsión, pudieron haber sido partícipes directos de la sustracción. ¿Por qué?

Pues en razón de que, si alguien les habló, o en este caso al presidente municipal, como ellos refieren, para decir que sacaran determinada carta de dinero, pues lo lógico es de que no le hablan a la policía que está de vuelta, le habla a su tesorero para efectos de hacer un pago", comentó el fiscal respecto del caso.

La investigación detectó además que los horarios en los que, según los implicados, habrían ocurrido los hechos no corresponden con un escenario creíble de amenaza o extorsión. Los tiempos reportados, junto con acciones internas como el ingreso forzado a la Tesorería, reforzaron las sospechas de la autoridad ministerial. "Y curiosamente, en cuanto obtenemos las órdenes de aprehensión que fue por robo, aparecen las armas. No quiero decir con ellos que tenga que ser así, pero son datos que dentro de la investigación nos llevaron a la conclusión de que ellos pudieron ser partícipes directos", añadió Salvador González de los Santos.

Hasta el momento no se ha determinado si los elementos que estuvieron relacionados en la entrega a criminales de las nueve armas y de los al menos 170 mil pesos , existió o no, sin embargo, dijo el fiscal, la dependencia considera que eso no justifica las acciones posteriores realizadas dentro del propio Ayuntamiento.

"Seguramente pudieron haber recibido una llamada, pudieron haber recibido un mensaje, pero bueno, una cosa es que lo has recibido y otra cosa es que hayan estado de acuerdo en esta situación. Ellos en su momento tendrán que plantear su estrategia de defensa y si ese es su teoría del caso, tendrán que acreditarlo. Pero insisto, en las circunstancias en las que se llevaron los hechos no nos cuadran como para pensar que tan inocentemente sacaron el dinero, forzaron la entrada de la tesorería y la caja fuerte a altas horas de la noche para entregar un dinero que no sabían ni a quién", añadió González de los Santos.

El fiscal dijo que hasta ahora el alcalde de Techaluta, Alfredo Sánchez, no está señalado dentro del caso como partícipe de los hechos o con alguna responsabilidad en ellos.

Sobre las armas que fueron localizadas en estado de abandono en un tramo carretero de Techaluta, el fiscal señaló que éstas sí coinciden con las armas propiedad de la corporación municipal, y que las mismas ya fueron entregadas a la Fiscalía General de la República para que continúe con las indagatorias correspondientes, ya que es la Secretaría de la Defensa Nacional quien se encarga de la autorización del uso de armas de fuego para las corporaciones oficiales.

