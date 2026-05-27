Vecinos protestan en Avenida Guadalupe y Periférico por falta de agua

Este miércoles, vecinos de varias colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) se manifestaron por la falta de agua.

En el cruce de Avenida Guadalupe y Periférico, sobre la lateral, los vecinos de la colonia Chapalita Inn y otras aledañas salieron a manifestarse obstruyendo la vialidad ya que, desde hace más de un mes, no tienen agua .

Las exigencias de los manifestantes

Los colonos exigen regularizar el servicio de agua ya que el desabasto ha sido constante en las semanas recientes.

"Necesitamos agua, aquí estamos muchos vecinos de Chapalita Inn; hay que hacer unión, necesitamos agua", dijo un vecino.

"El agua es un derecho. Vecinos de Chapalita Inn exigimos el servicio del agua, queremos agua limpia", decían las pancartas de los manifestantes.

Después de varios minutos de manifestación los vecinos liberaron las vías de comunicación .

Las advertencias de los vecinos afectados

Los vecinos de Chapalita Inn advirtieron al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) que si no resuelve el problema del agua, realizarán una nueva manifestación el próximo 11 de junio en las inmediaciones del Estadio AKRON durante el arranque de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

El secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, informó que ya se estableció una mesa de diálogo con los manifestantes.

"Tenemos personal de Asuntos del Interior y del Siapa dialogando con las personas que están manifestándose, como saben siempre a través de la Subsecretaría de Asuntos del Interior se atienden este tipo de manifestaciones y se les da soluciones, convocamos a una mesa de trabajo con el Siapa y con la Comisión Estatal del Agua", sostuvo.

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FF