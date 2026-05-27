La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales confirmó que los atacantes Raúl Jiménez y César Huerta se integrarán a la concentración de la Selección Mexicana en Pasadena, California, como parte de la preparación del Tricolor rumbo al compromiso amistoso frente a Australia, mismo que se disputará el sábado 30 de mayo en el Rose Bowl a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) .

X / @miseleccionmx

Raúl Jiménez atiende llamado del "Vasco" Aguirre

En el caso de Jiménez, el delantero del Fulham F.C. llega con un lugar prácticamente asegurado en el esquema de Javier Aguirre, perfilándose como el centrodelantero titular del combinado nacional. Sin embargo, el ariete mexicano no cerró de la mejor manera la temporada en la Premier League, luego de acumular seis partidos consecutivos sin marcar.

La última anotación de Raúl con el Fulham se registró el pasado 21 de marzo, en el duelo frente al Burnley, que resultó con victoria de 3-1 para el equipo del jugador azteca . A pesar de ello, el delantero firmó una campaña aceptable al conseguir 10 goles, 9 en Premier League y uno más en la EFL Cup, y mantenerse como un habitual en el once inicial del conjunto londinense.

Con la Selección Mexicana, Jiménez tampoco atraviesa su mejor momento goleador. El atacante no marca desde noviembre de 2025 y, aunque no participó en los encuentros ante Panamá, Bolivia e Islandia, tampoco pudo romper la sequía en los recientes compromisos frente a Bélgica y Portugal .

César Huerta, recuperado

Por su parte, Huerta llega rodeado de incertidumbre tras recuperarse de una lesión de pubalgia que lo mantuvo alejado de las canchas durante cinco meses. El futbolista del Anderlecht reapareció apenas el pasado 3 de mayo y disputó cinco partidos en el cierre de la campaña, aunque sin poder hacerse presente en el marcador.

Te recomendamos: Djokovic logra victoria en segunda ronda del Roland Garros con récord incluido

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

FF