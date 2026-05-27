Jalisco registra el primer caso de gusano barrenador en humanos; Salud pide extremar precauciones

El primer caso humano de miasis por gusano barrenador en Jalisco se registró en el municipio de Pihuamo, confirmó este miércoles el secretario de Salud estatal, Héctor Raúl Pérez Gómez.

Detalló que el paciente es un hombre de 47 años con diabetes y una condición de inmunosupresión, cuya herida en la pierna izquierda presentó la infestación. Debido a la cercanía geográfica, el hombre recibe atención médica en Colima y, de acuerdo con las autoridades sanitarias, su estado de salud se reporta estable.

“El paciente por cercanía domiciliar está siendo atendido en Colima. El paciente está estable. Tiene 47 años de edad, es un varón con diabetes, un paciente inmunosuprimido con una herida en la pierna izquierda que fue la herida que se contaminó con miasis, este tipo de infestación por gusano barrenador. Pero el paciente va a tener una buena evolución”, manifestó Pérez Gómez.

Hombre de 47 años es el único caso de gusano barrenador en humanos de Jalisco

El secretario explicó que, hasta ahora, se trata del único caso detectado en personas en la entidad, mientras que los demás reportes corresponden a animales, principalmente bovinos, equinos y caninos.

El secretario explicó que la herida del paciente no fue causada originalmente por el gusano barrenador, sino que la infestación ocurrió posteriormente debido a las condiciones previas de salud que presentaba.

Sobre el posible origen del contagio, Pérez Gómez señaló que aún no existe certeza sobre la especie animal involucrada, aunque indicó que la hipótesis más probable apunta a un bovino. Además, comentó que el paciente "prácticamente ya no presenta la infestación por el gusano", aunque continúa hospitalizado por la infección derivada de la herida.

El secretario de Salud estatal, Héctor Raúl Pérez Gómez. EL INFORMADOR/ J. Acosta

"Insisto, fue una herida en la pierna izquierda que de origen no fue causada por el gusano barrenador, la tenía el paciente por motivo de la diabetes y la herida fue la que secundariamente tuvo la infestación. Ahora, el paciente en este momento ya prácticamente está libre de la infestación por gusano barrenador, lo que ocurre es que sigue hospitalizado por la infección de la herida”, señaló Pérez Gómez.

El titular de Salud Jalisco indicó que ya se realizan acciones de vigilancia sanitaria tanto en personas como en animales, en coordinación con autoridades federales encargadas del control zoosanitario, a fin de contener cualquier posible propagación.

“Sí se hace un cerco sanitario, tanto de humanos, como de igual manera de las especies animales que habitualmente están involucradas”, confirmó.

En este sentido, desde la Secretaría se extendió el exhorto, principalmente a las personas que viven en las Regiones Sanitarias donde ya se ha registrado la presencia del gusano, a que entrenen precauciones y cuidado al momento de convivir con los animales.

"Se debe mantener constante aseo y evitar su contacto con ellos si se presenta alguna herida expuesta, pues son estas las situaciones aprovechadas por el gusano para depositar las larvas, mismas que se convierten en gusanos "en forma de tornillo o espiral", lo que les ayuda a "ir barrenando los tejidos", explicó Pérez Gómez.

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