Guadalajara entrega distintivo C a prestadores de servicios turísticos

Esta mañana el Gobierno de Guadalajara entregó más de 300 distintivos C a negocios, empresas y organizaciones enfocadas en el turismo. El evento fue encabezado por la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, y fue realizado en el Cabildo de Guadalajara.

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David Mendoza, coordinador de Desarrollo Económico de Guadalajara, explicó que este distintivo refleja el interés de los prestadores de servicios turísticos por capacitarse para brindar un mejor servicio a los visitantes. “Para nosotros es un momento muy especial porque significa la forma de impulsar el desarrollo económico de la ciudad que viene a mejorar la experiencia de los turistas que nos visitan”, subrayó.

Guadalajara reafirma su compromiso con el desarrollo económico

Asimismo, resaltó que con estos programas, Guadalajara reafirmó su compromiso con el desarrollo económico y el fortalecimiento del turismo, a través de esfuerzos conjuntos entre el gobierno y el sector privado. Para obtener el distintivo, los propietarios de negocios y empleados fueron capacitados en varios temas como calidad e higiene en el servicio, inclusión y en el combate a la trata de personas, entre otros.

Se entregaron reconocimientos a hoteles, restaurantes, fondas, cantinas, cafeterías, agencias de viajes, transportistas turísticos, guías, locatarios de mercados y conductores de plataformas como Didi, Uber y Cabify, entre otros.

Prestadores de servicios turísticos en preparación para el Mundial 2026

El funcionario aseguró que con la entrega de este distintivo los prestadores de servicios turísticos están capacitados para recibir a los visitantes que vendrán a Guadalajara durante el Mundial de Futbol 2026, que se realizará en junio próximo.

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“Obviamente es todo un proceso, pero es importante para quienes tomaron este curso que puedan tener las habilidades necesarias para poder recibir a los visitantes”, concluyó David Mendoza. La certificación del Distintivo C involucra una capacitación intensiva que incluye cinco cursos para las empresas que se certifican por primera vez y cuatro cursos para aquellas que lo renuevan.

Los cursos contemplan distintos rubros

Los cursos contemplan Cultura Turística, Conoce Guadalajara y la Zona Metropolitana, Calidad en el Servicio, Cultura de la Discapacidad, y Prácticas Sanitarias en la Preparación y Servicio de Alimentos, entre otros.

Por primera ocasión se otorgó el curso para sensibilizar y concientizar sobre la trata de personas, impartido por diferentes dependencias.

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AS