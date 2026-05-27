La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) "dando la cara". La funcionaria declaró que el Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, pretende " fabricar un caso en mi contra ".

"Hoy acudí a la Fiscalía General de la República dando la cara, como siempre lo he hecho.

"Hoy vuelvo a levantar la voz ante un acto autoritario que pretende, sin respetar la ley, fabricar un caso en mi contra", declaró la funcionaria desde redes sociales.

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FF