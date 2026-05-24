Pensión Bienestar 2026: Calendario oficial de pago para la última semana de mayo

La Secretaría de Bienestar ha publicado las fechas correspondientes a la dispersión de recursos de la Pensión Bienestar, por lo que es necesario revisar el calendario de pagos para la penúltima semana de mayo. Este programa social beneficia a millones de adultos mayores, personas con discapacidad y madres trabajadoras en todo el territorio nacional, quienes reciben su apoyo económico de manera directa a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

La planificación adecuada de los retiros permite evitar aglomeraciones en las sucursales bancarias y garantiza un acceso ordenado a los fondos.

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Pensión Bienestar: Calendario de pagos para la semana del 25 al 27 de mayo

Para la semana comprendida entre el lunes 25 y el viernes 29 de mayo, las autoridades han establecido un orden alfabético estricto basado en la primera letra del apellido paterno de los beneficiarios.

El lunes 25 de mayo corresponde el turno a las personas cuyo apellido inicia con la letra S. El martes 26 de mayo, los fondos estarán disponibles para aquellos con las letras T, U, V. El miércoles 27 de mayo se depositarán los recursos para las letras W, X, Y y Z, concluyendo oficialmente con los pagos de este bimestre.

Los beneficiarios pueden disponer de su dinero a partir del día asignado, sin necesidad de acudir exactamente en esa fecha, ya que los recursos permanecen seguros en sus cuentas bancarias por tiempo indefinido. Las autoridades recomiendan utilizar la aplicación móvil del banco para consultar el saldo antes de trasladarse a los cajeros automáticos o ventanillas, una medida que ahorra tiempo y previene traslados innecesarios, especialmente para las personas de la tercera edad o con problemas de movilidad.

Montos confirmados de la Pensión Bienestar para mayo 2026

En cuanto a las cantidades económicas que se entregan durante este periodo, el Gobierno Federal mantiene los montos establecidos para el ejercicio fiscal en curso.

Las personas adultas mayores de 65 años reciben un total de 6 mil 400 pesos bimestrales. Por su parte, las personas con discapacidad obtienen un apoyo de 3 mil 300 pesos cada dos meses. Asimismo, el programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, otorga mil 650 pesos bimestrales. A estos programas se les suma la Pensión Mujeres Bienestar, que entrega 3 mil 100 pesos cada dos meses a sus beneficiarias.

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Cabe recordar que el uso de la tarjeta del Banco del Bienestar no genera cobro de comisiones por consulta de saldo o retiro de efectivo en los cajeros de la misma institución. Además, el plástico es aceptado en miles de establecimientos comerciales, supermercados y farmacias para realizar compras directas, lo que ofrece una alternativa segura para utilizar el dinero sin necesidad de portar efectivo en la vía pública.

La Secretaría de Bienestar reitera que todos los trámites relacionados con los programas sociales son completamente gratuitos y se realizan de forma personal en los módulos de atención autorizados. Se exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales del gobierno y evitar la difusión de rumores o noticias falsas en redes sociales que puedan generar confusión.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

