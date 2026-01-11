UdeG: ¿A qué hora sale el dictamen de admisión 2026-A y dónde consultarlo?

La publicación del dictamen de admisión de la Universidad de Guadalajara (UdeG) para el ciclo escolar 2026-A está muy cerca; por ello, aquí te decimos a partir de qué hora podrás consultarlo y dónde hacerlo.Este 12 de enero, miles de aspirantes a las más de 100 licenciaturas ofertadas conocerán el desempeño que tuvieron en la Prueba de Aptitud Académica (PAA) y si el puntaje total obtenido fue suficiente para asegurar un lugar en alguna de las instituciones educativas que conforman la red universitaria.Dicha prueba evalúa habilidades de razonamiento lógico-matemático y lógico-verbal, y se estructura en secciones de lectura, redacción, matemáticas e inglés; aunque este último apartado no tiene influencia en el puntaje final.La Gaceta de la Universidad de Guadalajara informó recientemente que los aspirantes a nivel superior para el calendario 2026-A podrán consultar el dictamen de admisión a partir de las 00:00 horas del lunes 12 de enero de 2026.Los resultados serán publicados en https://escolar.udg.mx/. Para conocerlos, los aspirantes deberán ingresar al sistema el número de registro asignado (código), la fecha de nacimiento y la contraseña, en el apartado de Seguimiento de trámites.Dentro del sistema podrás conocer tu estatus de admisión, tus puntajes por área, el promedio ponderado y el puntaje final.Quienes hayan olvidado su contraseña pueden recuperarla en el apartado de Seguimiento de trámites: https://tramitepi.escolar.udg.mx/SeguimientoPI/.Los interesados también podrán consultar esta información a través del enlace https://www.gaceta.udg.mx/ y en el sitio web de EL INFORMADOR.Es importante que las personas admitidas revisen su correo electrónico, ya que recibirán información sobre los cursos de inducción, los cuales tienen carácter obligatorio.Además, las fechas y horarios de los cursos de inducción también podrán consultarse en www.gaceta.udg.mx/cursosinduccion2026a/, así como en las redes sociales y el sitio web del centro universitario de admisión.El periodo de carga de documentos finalizó el martes 16 de diciembre pasado y el inicio de clases está programado para el lunes 19 de enero.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB