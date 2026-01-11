UdeG: ¿A qué hora sale el dictamen de admisión 2026-A y dónde consultarlo?

La publicación del dictamen de admisión de la Universidad de Guadalajara (UdeG) para el ciclo escolar 2026-A está muy cerca; por ello, aquí te decimos a partir de qué hora podrás consultarlo y dónde hacerlo.

Este 12 de enero, miles de aspirantes a las más de 100 licenciaturas ofertadas conocerán el desempeño que tuvieron en la Prueba de Aptitud Académica (PAA) y si el puntaje total obtenido fue suficiente para asegurar un lugar en alguna de las instituciones educativas que conforman la red universitaria.

Dicha prueba evalúa habilidades de razonamiento lógico-matemático y lógico-verbal, y se estructura en secciones de lectura, redacción, matemáticas e inglés; aunque este último apartado no tiene influencia en el puntaje final.

¿A qué hora sale el dictamen de admisión de la Universidad de Guadalajara?

La Gaceta de la Universidad de Guadalajara informó recientemente que los aspirantes a nivel superior para el calendario 2026-A podrán consultar el dictamen de admisión a partir de las 00:00 horas del lunes 12 de enero de 2026.

Los resultados serán publicados en https://escolar.udg.mx/ . Para conocerlos, los aspirantes deberán ingresar al sistema el número de registro asignado (código), la fecha de nacimiento y la contraseña, en el apartado de Seguimiento de trámites.

Dentro del sistema podrás conocer tu estatus de admisión, tus puntajes por área, el promedio ponderado y el puntaje final.

Quienes hayan olvidado su contraseña pueden recuperarla en el apartado de Seguimiento de trámites: https://tramitepi.escolar.udg.mx/SeguimientoPI/ .

Los interesados también podrán consultar esta información a través del enlace https://www.gaceta.udg.mx/

y en el sitio web de EL INFORMADOR.

Es importante que las personas admitidas revisen su correo electrónico, ya que recibirán información sobre los cursos de inducción, los cuales tienen carácter obligatorio.

Además, las fechas y horarios de los cursos de inducción también podrán consultarse en www.gaceta.udg.mx/cursosinduccion2026a/ , así como en las redes sociales y el sitio web del centro universitario de admisión.

El periodo de carga de documentos finalizó el martes 16 de diciembre pasado y el inicio de clases está programado para el lunes 19 de enero.

MB

