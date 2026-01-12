UCG incorpora simuladores de última generación para fortalecer la formación médica y de enfermería

La Universidad Cuauhtémoc Guadalajara (UCG) dio un salto tecnológico con la adquisición de nuevos simuladores de alta fidelidad para su Escuela de Medicina y Enfermería, posicionándose entre las instituciones con mayor infraestructura de simulación clínica en la región.

Entre los equipos destacan Arthur, un simulador pediátrico ultrarrealista que reproduce respuestas fisiológicas, movimientos espontáneos y escenarios clínicos complejos; y Leonardo, un simulador adulto capaz de recrear múltiples patologías con precisión, permitiendo prácticas seguras, toma de decisiones y trabajo en equipo en situaciones críticas.

El equipamiento se complementa con la Anatomage Table, la mesa de visualización anatómica 3D más avanzada del mundo, que permite “disecciones virtuales” en tamaño real y el estudio detallado de sistemas completos del cuerpo humano.

Además, la integración del software Body Interact permitirá implementar evaluaciones tipo ECOE, consideradas el “estándar de oro” para medir competencias clínicas en estudiantes de medicina.

ESPECIAL

"La simulación clínicaes hoy una herramienta indispensable para formar profesionales seguros y competentes; nuestros estudiantes ahora practican con tecnología del más alto nivel"

Dr. Ricardo Gonzalo Sánchez Mendoza, Director de la Escuela de Medicinay Enfermería de la Universidad.

FORTALECIMIENTO. Los alumnos llevan a cabo sus prácticas en un ambiente vigilado y seguro.

A nivel académico, la incorporación de estos simuladores constituye un fortalecimiento clave en los procesos de enseñanza, ya que permite que los estudiantes practiquen en escenarios clínicos realistas mientras mantienen un entorno totalmente seguro y controlado.

Con estas adquisiciones, la UCG refuerza su compromiso con una educación innovadora, práctica y alineada a los estándares internacionales en ciencias de la salud.

ESTUDIO DETALLADO. La utilización de simuladores resulta crucial en la toma de decisiones y el trabajo en equipo en situaciones complejas.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB