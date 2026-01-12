En IPETH, la salud no es una opción más dentro de la oferta académica: es el centro de todo lo que hacemos. Aquí sí estamos especializados. Todo nuestro modelo académico, infraestructura, docentes y acompañamiento están diseñados exclusivamente para formar profesionales de la salud.

Esta especialización nos permite responder con profundidad y responsabilidad a las necesidades reales del sector y del mundo actual, formando personas que entienden que prevenir, tratar y potenciar la salud requiere ciencia, práctica y una profunda vocación humana.

En Campus Zapopan, IPETH ofrece programas alineados a esta visión especializada:

Licenciatura en Fisioterapia (presencial)

Licenciatura en Enfermería (presencial)

Licenciatura en Ciencias del Deporte (modalidad online)

Cada programa está diseñado para formar especialistas con conocimiento científico sólido, experiencia práctica real y una visión humana del cuidado, capaces de impactar positivamente la vida de las personas desde su primer acercamiento al campo profesional.

Aprender desde la experiencia real

El modelo educativo de IPETH se distingue por su enfoque práctico, con más de 60% de la formación basada en experiencias reales.

Los estudiantes de Fisioterapia se forman dentro de Clínicas de Rehabilitación Física abiertas al público, donde atienden a pacientes reales desde etapas tempranas y desarrollan conocimientos en áreas clave como:

Fisioterapia Deportiva, Pediátrica, Geriátrica, Neurológica, Ortopédica y Pulmonar.

Los estudiantes de Enfermería fortalecen sus competencias en el Hospital Simulado, un entorno de aprendizaje que integra áreas de hospitalización, quirófano y neonatología, permitiéndoles adquirir seguridad, criterio clínico y experiencia práctica antes de su primer empleo.

La Licenciatura en Ciencias del Deporte, en modalidad online, forma profesionales del rendimiento físico y la actividad deportiva desde un enfoque biológico, psicológico y científico, complementando su aprendizaje con prácticas aplicadas, análisis del movimiento y estrategias de entrenamiento y prevención.

El modelo académico del Instituto Profesional en Terapias y Humanidades está diseñado para formar especialistas que impacten positivamente en la sociedad.

Para asegurar una formación profunda y aplicada, Campus Zapopan cuenta con espacios diseñados exclusivamente para la enseñanza en salud, entre ellos:

Clínica de Rehabilitación Física

Hospital Simulado

Laboratorios de modelos anatómicos

Aulas interactivas con tecnología aplicada a la salud

Cada espacio está pensado para que el estudiante viva su vocación desde el primer día, con acompañamiento académico cercano y herramientas de nivel profesional.

En IPETH no solo se enseña salud: se vive. Desde el primer día de clases hasta la graduación, cada estudiante forma parte de una comunidad que entiende la importancia de cuidar a quienes cuidan, fomentando el bienestar, la empatía y el compromiso humano.

