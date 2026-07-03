Luego de que el pasado 27 de junio se viralizara un video en donde se ve a un hombre levantar por la cola a un perrito de color negro y darle vueltas durante una celebración de XV años en la Delegación de San Simón en Magdalena, Jalisco, el Gobierno del municipio informó que el responsable ya fue identificado y sancionado.

A través de un comunicado el Gobierno de Magdalena informó que tras la denuncia de maltrato animal en la delegación mencionada se determinó que el responsable realizará 10 días de servicio comunitario en el Centro de Control Animal - CCA Esperanza Canina y Felina, además del pago de una multa, en la cual el municipio no especificó la cantidad.

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“En el Gobierno de Magdalena compartimos la indignación de la ciudadanía ante cualquier acto de crueldad contra los seres sintientes. Reiteramos nuestro compromiso de actuar con firmeza dentro del marco de la ley y de seguir fortaleciendo las acciones encaminadas a la protección y bienestar animal. ¡En Magdalena, el maltrato animal no tiene cabida!”, explicó el Ayuntamiento.

Además, autoridades compartieron un video en donde el hombre responsable pide disculpas y asegura que “no volverá a pasar”, también explica que se responsabilizará por sus acciones y realizará las sanciones implementadas por el municipio.

Sin embargo, personas en redes sociales consideraron indignante las sanciones implementadas por el Ayuntamiento, pues señalaron la falta de acciones severas por el maltrato que sufrió el perrito.

El maltrato animal es un delito en Jalisco

En el Estado de Jalisco, el Código Penal tipifica la crueldad contra los animales en los artículos 305 al 308, donde se establecen diversas sanciones según la gravedad del daño causado. Para quienes provoquen lesiones que no pongan en peligro la vida del animal ni afecten de forma significativa su funcionamiento, pero sí impliquen un deterioro en su salud, se contemplan penas de seis a ocho meses de prisión.

Cuando las agresiones representan un riesgo para la vida del animal, las sanciones se incrementan, especialmente si se comprueba que existieron actos de crueldad, con castigos que van de seis meses a un año de cárcel. En casos de reincidencia o abandono, las penas pueden aumentar de seis meses hasta dos años de prisión.

Por otro lado, si el maltrato deriva en la muerte del animal, la legislación prevé sanciones más severas, que van de dos a tres años de prisión.

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