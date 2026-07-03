El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este viernes 3 de julio con deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como en Santa Fe.

¿Cuál es la calidad del aire hoy viernes 3 de julio en Guadalajara?

El nivel máximo de calidad del aire en el AMG se registró en Santa Fe, Miravalle y Las Pintas. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Atemajac con 13 puntos IMECA y Santa Margarita con 30 puntos IMECA.

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire Atemajac 13 Puntos IMECA Buena Country 57 Puntos IMECA Buena Oblatos 44 Puntos IMECA Buena Miravalle 71 Puntos IMECA Regular Loma Dorada 49 Puntos IMECA Buena Centro 66 Puntos IMECA Buena Tlaquepaque 60 Puntos IMECA Buena Vallarta 57 Puntos IMECA Buena Santa Margarita 30 Puntos IMECA Buena Las Pintas 75 Puntos IMECA Regular Santa Fe 81 Puntos IMECA Mala

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¿Hay contingencia hoy 3 de julio en Guadalajara?

De acuerdo con la SEMADET, este viernes 3 de julio el AMG se encuentra libre de contingencia ambiental. Según la institución, se registra un índice de aire y salud bueno en Atemajac con 13 puntos IMECA y Santa Margarita con 30 puntos IMECA; por otro lado, se registra un nivel alto registrado en Santa Fe con 81 Puntos IMECA.

¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la pésima calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

Prohibido realizar cualquier tipo de quema.

Reducir el uso de vehículos.

Evitar actividades al aire libre.

Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 y a personas gestantes.

La calidad del aire puede variar dependiendo del horario; se recomienda revisar en el sitio oficial de SEMADET en el transcurso del día.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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