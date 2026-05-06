¿Tu colonia es un horno? Las zonas de Guadalajara con más calor esta temporada

El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) atraviesa una de las temporadas más sofocantes de los últimos años. Sin embargo, el intenso calor que se percibe al caminar por ciertas calles no responde únicamente a las condiciones climáticas generales, sino a un fenómeno urbano muy específico que está transformando nuestra ciudad.

De acuerdo con los análisis recientes del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan), la metrópoli sufre el severo efecto de las Islas de Calor Superficial. Este problema se agrava drásticamente por la expansión urbana descontrolada y la alarmante falta de infraestructura verde.

¿Dónde se concentra el calor extremo en la ciudad?

Los datos oficiales revelan que los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá son los más afectados por estas anomalías térmicas . En estas áreas, la predominancia de asfalto oscuro y concreto atrapa la radiación solar durante el día y la libera lentamente por la noche, impidiendo que el ambiente logre enfriarse.

Investigadores de la Universidad de Guadalajara (UdeG) señalan que el Centro Histórico es uno de los ejemplos más críticos de esta crisis. Cruces emblemáticos, como la Avenida Juárez y 16 de Septiembre, se han convertido en verdaderos hornos urbanos donde la temperatura se eleva drásticamente en comparación con las zonas periféricas.

Esta diferencia térmica, que puede sumar varios grados adicionales al termómetro local, responde directamente a la intensa actividad humana, el flujo vehicular constante y la escasez de arbolado urbano . Las planchas de concreto actúan como radiadores gigantes que mantienen el sofoco las 24 horas, afectando a miles de transeúntes.

Zonas críticas y riesgos invisibles para tu salud

Las extensas planchas de concreto en el centro tapatío, la zona de Tesistán, la Base Aérea en Zapopan y áreas densas de Tlajomulco son consideradas puntos críticos . En estos lugares, el calor queda atrapado durante el día en los edificios y no logra disiparse ni siquiera durante la madrugada.

Estos espacios se detectaron principalmente en:

Zonas del centro tapatío y Huentitán de Guadalajara

Zona denominada Base Aérea y en Tesistán, de Zapopan

Cercanías de Centro Sur y Santa Cruz del Valle, en San Pedro Tlaquepaque

Santa Fe, Santa Anita y Santa Cruz de las Flores, de Tlajomulco de Zúñiga

El Salto y Zapotlanejo

El efecto prolongado de estas islas térmicas va mucho más allá de la simple incomodidad al caminar bajo el sol. Puede detonar un aumento preocupante en las enfermedades respiratorias, provocar severos golpes de calor e incluso incrementar la tasa de mortalidad en sectores vulnerables como niños pequeños y adultos mayores.

El impacto silencioso en tu salud y en tu economía

Vivir o trabajar en estas zonas de alto impacto térmico va mucho más allá de la simple incomodidad de sudar en exceso. Las autoridades sanitarias advierten que la exposición constante a estas temperaturas incrementa el riesgo de deshidratación severa, golpes de calor letales y complicaciones en enfermedades cardiovasculares o respiratorias.

Además, el bolsillo de los tapatíos sufre las consecuencias directas de este fenómeno metropolitano. El calor extremo dispara el consumo de energía eléctrica en hogares y negocios debido al uso ininterrumpido de ventiladores y sistemas de aire acondicionado, lo que a su vez genera un ciclo de mayor contaminación atmosférica.

¿Cómo protegerte y combatir las altas temperaturas?

Frente a esta realidad ineludible, es fundamental tomar medidas preventivas para cuidar nuestro bienestar y el de nuestras familias. Los expertos en salud pública y protección civil recomiendan adaptar nuestras rutinas diarias para minimizar el impacto de la radiación solar, especialmente si habitamos en las zonas de mayor riesgo térmico.

Aplica estos tips rápidos para tu día a día:

• Mantente hidratado bebiendo agua constantemente aunque no tengas sed.

• Evita transitar por grandes planchas de concreto entre las 12:00 y las 17:00 horas.

• Usa ropa ligera de colores claros.

• Planta árboles o vegetación en tu hogar para generar microclimas.

Finalmente, la mitigación de este problema requiere una exigencia ciudadana activa para recuperar nuestros espacios públicos. Fomentar la plantación de especies nativas y exigir a las autoridades una mejor planeación urbana son pasos vitales para evitar que nuestra hermosa ciudad se convierta en un desierto de asfalto inhabitable a largo plazo.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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