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¿Hay contingencia hoy? Esta es la calidad del aire en el AMG este 6 de mayo

La mañana de este miércoles 6 de mayo  se registran altos índices de contaminación atmosférica en algunas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)

Por: El Informador

¿Hay contingencia hoy? Esta es la calidad del aire en el AMG este 6 de mayo

¿Hay contingencia hoy? Esta es la calidad del aire en el AMG este 6 de mayo

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este miércoles 6 de mayo con deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como en Las Pintas. 

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¿Cuál es la calidad del aire hoy miércoles 6 de mayo en Guadalajara?

El nivel máximo de calidad del aire en el AMG se registró en Las Pintas con 102 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Santa Margarita con 33 puntos IMECA.

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire
Atemajac 39 puntos IMECA Buena
Country 55 puntos IMECA  Aceptable
Oblatos 81 puntos IMECA Aceptable
Centro 53 puntos IMECA Aceptable
Tlaquepaque 44 puntos IMECA  Buena
Águilas 51 puntos IMECA Aceptable
Las Pintas 102 puntos IMECA Mala
Miravalle 81 puntos IMECA Aceptable
Santa Fe 72 puntos IMECA Aceptable
Santa Margarita 33 puntos IMECA Buena
Santa Anita 48 puntos IMECA Buena

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¿Hay contingencia hoy 6 de mayo en Guadalajara?

De acuerdo a la SEMADET, este miércoles 6 el AMG se encuentra libre de contingencia ambiental. Según la institución, se registra un índice de aire y salud buena en Santa Margarita; por otro lado se registra un nivel alto registrado de 81 puntos IMECA en Miravalle.

¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la pésima calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

  • Prohibido realizar cualquier tipo de quema.
  • Reducir el uso de vehículos.
  • Evitar actividades al aire libre. 
  • Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 y a personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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