El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este miércoles 6 de mayo con deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como en Las Pintas.

¿Cuál es la calidad del aire hoy miércoles 6 de mayo en Guadalajara?

El nivel máximo de calidad del aire en el AMG se registró en Las Pintas con 102 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Santa Margarita con 33 puntos IMECA.

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire Atemajac 39 puntos IMECA Buena Country 55 puntos IMECA Aceptable Oblatos 81 puntos IMECA Aceptable Centro 53 puntos IMECA Aceptable Tlaquepaque 44 puntos IMECA Buena Águilas 51 puntos IMECA Aceptable Las Pintas 102 puntos IMECA Mala Miravalle 81 puntos IMECA Aceptable Santa Fe 72 puntos IMECA Aceptable Santa Margarita 33 puntos IMECA Buena Santa Anita 48 puntos IMECA Buena

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¿Hay contingencia hoy 6 de mayo en Guadalajara?

De acuerdo a la SEMADET, este miércoles 6 el AMG se encuentra libre de contingencia ambiental. Según la institución, se registra un índice de aire y salud buena en Santa Margarita; por otro lado se registra un nivel alto registrado de 81 puntos IMECA en Miravalle.

¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la pésima calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

Prohibido realizar cualquier tipo de quema.

Reducir el uso de vehículos.

Evitar actividades al aire libre.

Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 y a personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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