Abril rompe récords de calor en Jalisco; esto advierte la UdeG para mayo

El mes de abril dejó a los tapatíos y a todos los jaliscienses enfrentando temperaturas verdaderamente sofocantes, y los datos científicos finalmente explican el porqué de esta situación. Según los registros más recientes, este periodo se ha posicionado oficialmente como uno de los meses más cálidos de los últimos 35 años en nuestra región , marcando un hito climático que ha encendido las alarmas de las autoridades y de la población en general.

Para comprender la verdadera magnitud de este fenómeno meteorológico, es fundamental analizar la información proporcionada por el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara (UdeG). Los investigadores y especialistas de esta institución confirmaron que el calor extremo que experimentamos no fue simplemente una sensación térmica pasajera, sino una realidad climática contundente que afectó la vida diaria, la salud pública y las actividades económicas en múltiples municipios del estado.

¿Qué pasó exactamente con el clima durante el mes de abril?

El pasado 29 de abril quedó registrado en los libros de historia meteorológica como el día más caluroso de lo que va del año en Jalisco . Durante esa jornada, las temperaturas se dispararon a niveles que resultaron alarmantes para los expertos, superando fácilmente la barrera de los 38 grados centígrados en diversas zonas del estado y obligando a la población a buscar refugio del sol abrasador.

Sin embargo, el verdadero infierno climático se vivió en la región norte, específicamente en municipios como Colotlán y Bolaños. En estas localidades, el termómetro no tuvo piedad y alcanzó la asombrosa cifra de 43 grados centígrados , una temperatura que representa un riesgo inminente para la salud humana y que subraya la severidad de las olas de calor que están impactando a nuestro territorio estatal.

Román Castañeda, un destacado especialista de la UdeG, fue el encargado de revelar y analizar estas preocupantes cifras ante los medios de comunicación. Su detallado reporte subraya la urgencia de que los ciudadanos tomen medidas preventivas inmediatas y se adapten a un clima que, año con año, se vuelve cada vez más impredecible, extremo y potencialmente peligroso para los sectores más vulnerables.

Mayo: ¿Llegará la lluvia o continuará el calor en el Área Metropolitana de Guadalajara?

Si pensabas que la llegada de mayo traería un alivio total y definitivo contra el calor, las noticias de los meteorólogos son mixtas y requieren tu atención. Los pronósticos oficiales indican que este mes será significativamente más lluvioso de lo normal , pues se esperan hasta 60 milímetros de precipitación, una cifra que contrasta fuertemente con los 30 o 40 milímetros que habitualmente se registran en esta temporada.

A pesar de esta inusual anomalía húmeda que refrescará algunas tardes, el doctor Mauricio López Reyes advierte de manera categórica que mayo seguirá consolidándose como el mes más cálido de todo el año . Las temperaturas cálidas y estables continuarán dominando el panorama diario, por lo que la combinación de calor y humedad podría generar una sensación de bochorno bastante incómoda para los habitantes de la ciudad.

Además, el experto meteorólogo aclaró un punto crucial para evitar confusiones: estas lluvias atípicas de mayo no significan, de ninguna manera, un inicio anticipado del temporal oficial . El verdadero temporal de lluvias está pronosticado para arrancar entre el 10 y el 15 de junio, momento en el cual se esperan precipitaciones mayores a los 300 milímetros en toda el Área Metropolitana de Guadalajara.

Tips rápidos y recomendaciones vitales para sobrevivir al clima extremo

Ante este complejo escenario de transición climática, los especialistas adscritos al Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) han emitido una serie de recomendaciones de carácter urgente. Proteger nuestra integridad física y la de nuestras familias debe ser la prioridad número uno durante estas semanas, implementando las siguientes acciones clave en nuestra rutina diaria:

• Evita el sol directo: Es imperativo no exponerse a los rayos solares entre las 11:00 y las 17:00 horas, ya que el riesgo por radiación UV es extremo y puede causar daños severos en la piel a corto y largo plazo.

• Hidratación constante: Bebe agua natural regularmente durante todo el día, incluso si no sientes sed, para mantener tu cuerpo regulado y evitar un peligroso golpe de calor que requiera atención médica de urgencia.

• Protección total: Usa protector solar de alto espectro en rostro, cuello, brazos y manos; compleméntalo siempre portando gorras, sombreros o paraguas cada vez que necesites salir a la calle durante las horas de mayor insolación.

Mantenerse bien informado a través de fuentes oficiales y medios confiables como El Informador es un paso crucial para tu seguridad. Te invitamos a no bajar la guardia y a compartir esta valiosa información con tus seres queridos para enfrentar juntos este clima extremo sin poner en riesgo nuestro bienestar en Jalisco.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del IAM

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