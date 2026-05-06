El Zoológico Guadalajara celebra sus 38 años con una promoción increíble: entradas a 1 peso para niños y niñas (con edades de 3 a 11 años) y de 38 pesos para adultos (a partir de los 12 años), una oportunidad perfecta para disfrutar de un día de aventura entre animales, naturaleza y diversas actividades familiares.Dicha promoción estará vigente desde el próximo martes 12 hasta el domingo 31 de mayo de este 2026 y solo aplicará únicamente para el Paquete Guadazoo.Es decir que tienes alrededor de tres semanas para aprovechar esta promoción y disfrutar de toda la diversión y maravillas que el Zoológico Guadalajara tiene para ofrecerte.Toma en cuenta que la promoción no será válida para grupos, excursiones ni con otras promociones.Si planeas aprovechar esta increíble promoción, te recordamos que el Zoológico Guadalajara se encuentra muy cerca de la Barranca de Huentitán y cuenta con dos accesos:Entrada principal:Paseo del zoológico 600, Col. Huentitán el Alto, Guadalajara, Jalisco, México. Este ingreso cuenta con amplio estacionamiento.Entrada Calzada Independencia:Calzada Independencia 4510 frente a la estación ZOOLÓGICO del Macrobús, Colonia Huentitán el Bajo, Guadalajara, Jalisco, México. Esté ingreso está pensado para las personas que llegan en transporte público, no cuenta con estacionamiento.El horario del Zoológico Guadalajara es de martes a domingo de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA