El pasado 24 de marzo por la noche, México recibió a la Selección de Portugal en la playa de Cancún, en Quintana Roo, con la gran ausencia de Cristiano Ronaldo.

La escuadra lusa fue recibida bajo un fuerte dispositivo de seguridad para disputar el partido amistoso que sostendrá ante el Tri, bajo la dirección de Javier "Vasco" Aguirre, el próximo sábado.

VIDEO de la llegada de Selección de Portugal: "Qué pasa, wey?"

Los portugueses fueron custodiados por elementos de la Policía local, no tuvo contacto con medios de comunicación ni con aficionados a su salida del Aeropuerto Internacional de Cancún.

¡YA LLEGÓ A MÉXICO LA SELECCIÓN DE PORTUGAL! ����



Así fue como arribaron a Playa del Carmen rumbo al duelo ante la Selección Mexicana este sábado 28 de marzo, mañana será su primer entrenamiento en tierras aztecas



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Liderado por Nuno Mendes y Vitinha, del París Saint-Germain (PSG); Bruno Fernández, del Manchester United, y Joao Cancelo, del Barcelona, el seleccionado portugués se concentrará en un exclusivo hotel de la Riviera Maya para evitar padecer los efectos de la altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar a la que se encuentra el Estadio Banorte (Azteca) de la capital, donde se jugará el partido.

La selección portuguesa permanecerá en el caribe mexicano hasta el viernes, día en el que viajará a la Ciudad de México. El sábado por la mañana reconocerá la cancha del Azteca y quedará lista para el compromiso ante la selección local.

La trascendente ausencia lusa es CR7

El gran ausente en la convocatoria del seleccionador, el español Roberto Martínez, es Cristiano Ronaldo, goleador histórico de Portugal, quien se recupera de una molestia muscular... mientras modela el jersey de los lusos en el Mundial 2026.

2006 ✅

2010 ✅

2014 ✅

2018 ✅

2022 ✅

2026 Allá va... ��



Cristiano Ronaldo posando el jersey para su sexto mundial ������



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Entre las novedades destaca Paulinho, veterano goleador de 33 años del Toluca de la Liga MX, quien se integrará en las próximas horas.

Después de enfrentar a México, Portugal viajará a Atlanta, Estados Unidos, donde se medirá a la selección local el próximo martes en su segundo encuentro de preparación de esta Fecha FIFA.

Los dirigidos por Roberto Martínez forman parte del Grupo K en el Mundial, junto a Uzbekistán, Colombia y un rival por definir que arrojará el repechaje entre Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo, ante el que debutarán el próximo 17 de junio.

Con información de EFE.

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