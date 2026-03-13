Tren México-Guadalajara pasaría por estos municipios, según Lemus

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció desde sus redes sociales que sostuvo una reunión con las y los presidentes municipales de las localidades de Jalisco por donde podría pasar el tren México-Guadalajara , el nuevo proyecto ferroviario de la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Reunión con presidentes municipales de Jalisco. X / @PabloLemusN

Los municipios por donde podría pasar el Tren México-Guadalajara son los siguientes:

Lagos de Moreno

San Juan de los Lagos

Jalostotitlán

Valle de Guadalupe

Tequila

Tepatitlán

Acatic

Zapotlanejo

Tonalá

Guadalajara

Zapopan

San Diego de Alejandría

Arandas

San Ignacio Cerro Gordo

Juanacatlán

El Salto

Tlaquepaque

El Gobernador de Jalisco confirmó que en su gabinete se encontrarán " analizando las alternativas para que esta obra estratégica de nuestro Estado se realice de la mejor forma posible ".

La proyección para Jalisco

El pasado 6 de marzo, Pablo Lemus aseguró que este proyecto, junto con la Línea 5, buscará mejorar la movilidad de las y los jaliscienses.

"Este año estamos trabajando en grandes proyectos en movilidad, como la Línea 5 del Transporte Público y el Tren CDMX-Querétaro-Irapuato-León-Guadalajara, que fortalecerán la movilidad de nuestro Estado", aseguró desde X.

X / @PabloLemusN

Gobierno de México continúa el proyecto ferroviario

Durante "La Mañanera" del 20 de febrero, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros "Felipe Ángeles", presentó avances de las distintas obras de vías férreas en todo el país. En este proyecto, Jalisco está incluido: se prevé la comunicación directa inmediata entre Guadalajara e Irapuato .

El funcionario destacó la construcción de nueva infraestructura ferroviaria como parte del Plan México a través del agrupamiento de ingenieros militares en alrededor de mil 400 kilómetros de nuevas vías, que se conectarían:

De Irapuato a Guadalajara

De Querétaro a San Luis Potosí

De San Luis Potosí a Saltillo

De Mazatlán a Los Mochis

Por el momento, el proyecto en estas cuatro vías se encuentra en fase de estudios técnicos previos, pero se contempla el inicio de las construcciones este mismo año.

Cabe decir que, hasta el momento, ni el Gobierno de Jalisco ni el de México han hecho público el recorrido OFICIAL que realizará el tren dentro de los límites del Estado; sin embargo, el Gobernador de Jalisco ha dado un gran paso con la reunión que sostuvo este viernes con ediles de los municipios para comenzar la planificación de las vías ferroviarias.

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FF