Habrá cierres viales por festival y Vía RecreActiva Nocturna en Guadalajara este sábado

El próximo sábado 1 de noviembre, algunas arterias de Guadalajara sufrirán cierres viales debido a que el municipio, con la participación del Gobierno de Jalisco y otras dependencias, llevará a cabo el festival “Bien de Noche Guadalajara” y la segunda edición de la Vía RecreActiva Nocturna.

A través de estas actividades, las autoridades municipales y estatales pretenden que las familias tapatías se reapropien del espacio público, habitándolo también durante la noche.

La alcaldesa Verónica Delgadillo detalló que el festival se llevará a cabo el primer sábado de cada mes, a partir del 1 de noviembre, de las 19:00 a las 23:00 horas. En él, los asistentes podrán disfrutar de música en vivo, recorridos por museos y templos, conciertos, corredores gastronómicos y artísticos, entre otros.

En esta primera edición, el festival tendrá la temática del Día de Muertos, por lo que se extendió una invitación a la ciudadanía para que asista disfrazada.

Anuncian cierres viales en Guadalajara este sábado

En conferencia de prensa, las autoridades municipales informaron que, por el festival “Bien de Noche Guadalajara” y la Vía RecreActiva Nocturna, habrá cierres viales en la avenida Juárez-Vallarta durante la tarde-noche del próximo sábado.

En este contexto, se recomienda a los automovilistas optar por vías alternas, como las avenidas La Paz y Miguel Hidalgo, así como las calles Eulogio Parra, Liceo y Pino Suárez.

El cierre de la avenida Vallarta afectará también el recorrido habitual de algunas rutas de transporte público, por ello, se recomienda a los usuarios estar pendientes de los medios oficiales de la Secretaría de Transporte Jalisco para conocer los cambios.

Durante el evento, Verónica Delgadillo adelantó que sostendrán diálogos con la SETRAN para que se sumen y extiendan el horario de servicio.

