Tras un operativo realizado por elementos de la Fiscalía de Jalisco, de la Secretaría de la Defensa Nacional y policías municipales en el rancho el Guamuchil, en Sayula, se aseguró una camioneta tipo pick up y una pistola tipo escuadra, luego de una denuncia de probable despojo del inmueble cometido por sujetos armados.

Con las indagatorias por parte de la Vicefiscalía en Investigación Regional, se logró la inspección y resguardo de la unidad, la cual se localizó en el inmueble donde se llevó a cabo el operativo y que se encuentra señalada en los hechos denunciados.

En tanto, durante la intervención de la camioneta, por parte de elementos de la Comandancia Regional de la Policía Investigadora de Zacoalco de Torres, además del arma de fuego, también se localizaron varios cartuchos disponibles, los cuales también fueron asegurados.

Las indagatorias para esclarecer los hechos de la denuncia por despojo continúan, informó la Fiscalía del Estado.

Entre enero y junio de 2025, en Jalisco se registraron 612 carpetas de investigación por el delito de despojo de muebles y aguas, según datos de la dependencia estatal. Enero fue el mes con más denuncias, con 124, seguido de febrero con 110 y mayo con 105 reportes.

AO

