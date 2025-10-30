UdeG entrega más de 36 toneladas al Plan DN-III para damnificados por lluvias

En manos de la rectora de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Karla Planter Pérez, la comunidad educativa entregó al Ejército Mexicano poco más de 36 toneladas de insumos y alimentos no perecederos, para que estos sean distribuidos a las y los damnificados por las recientes lluvias en distintos estados del país.

"Hicimos un llamado y nos convertimos en centro de acopio para poder hacerle llegar víveres a las comunidades afectadas, que estamos hablando de que son cientos y cientos de personas quienes perdieron prácticamente todo por las inundaciones en estados como Veracruz y San Luis Potosí, por mencionar tan solo algunos. Y frente a este llamado, la comunidad universitaria y la comunidad en general de nueva cuenta respondió, y estamos entregando ahorita poco más de 36 toneladas de víveres, que se van a ir en estos nueve camiones del Ejército que van a la Ciudad de México completamente llenos. Y siguen llegando más", destacó Planter Pérez.

UdeG se solidariza con los damnificados por lluvias

La entrega se llevó a cabo en la Rambla Cataluña, ubicada a un costado del Museo de las Artes (MUSA) de la UdeG, donde se dio cita el comandante de la XV Zona Militar, General de Brigada Julio César Islas Sánchez, para recibir las donaciones hechas por el alumnado y la comunidad universitaria.

"Lo que hicimos fue llamar al Ejército para que fueran ellos, al ser la instancia que distribuye todo el apoyo. Les dijimos que hicimos este trabajo, y ellos vieron aquí (para recibirlo). Es a través del Plan DN-III que ellos repartirán toda esta ayuda", añadió la rectora.

"Quiero aprovechar para agradecerles toda esta solidaridad, por todo este trabajo, porque, como decíamos, a veces se piensa que uno no puede más que entregar una poquita ayuda, pero sí, esa poquita, al unirla con otro poquito y otro poquito, logramos algo grande, y eso fue lo que se logró, y es lo que estamos haciendo", agregó Planter Pérez.

Juan Carlos Guerrero Fausto, coordinador general de Servicios a Universitarios de la UdeG, señaló que fueron 20 centros de acopio instalados en las preparatorias de la Red Universitaria y en 176 centros universitarios, donde se estuvieron reuniendo estos víveres.

En 10 días se logró hacer la colecta

"Todas las escuelas y oficinas de la Universidad de Guadalajara se transformaron en centros de recepción de ayuda humanitaria para estas hermanas y hermanos mexicanos que lo han perdido todo, y logramos, en 10 días, reunir toda esta colecta", señaló.

Por último, el comandante de la XV Zona Militar reconoció el esfuerzo solidario de la comunidad universitaria, destacando la participación conjunta de preparatorias y centros universitarios en esta iniciativa de apoyo a las familias afectadas en el sur del país. Asimismo, agradeció a la rectora general, al equipo directivo y al alumnado de la Universidad de Guadalajara por su compromiso social y vocación de servicio. “Es de admiración que mantengan estos valores en todos los jóvenes, futuros profesionistas”, expresó.

Asimismo, informó que el Ejército Mexicano colaborará en el traslado del acopio hacia la Ciudad de México, donde será distribuido entre las comunidades más afectadas.

Explicó que el envío se coordinó para aprovechar un movimiento logístico programado, de modo que la ayuda universitaria llegará este mismo día al Campo Militar Número 1. “Tengan la certeza: ya los están esperando, todo está coordinado para que el apoyo llegue de inmediato a quienes más lo necesitan”, aseguró.

