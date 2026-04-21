Al revelar el programa oficial de actividades de la novena edición del festival GDLuz, que se celebrará este fin de semana en el Centro Histórico de Guadalajara, el gobierno municipal dio a conocer algunas restricciones de movilidad que, además de cierres viales y filtros peatonales, también contemplan el cierre de estaciones del Tren Ligero durante algunas horas.

El día de ayer, en un evento encabezado por la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, autoridades dieron a conocer cuáles serán las atracciones gratuitas que el festival ofrecerá este año a las familias tapatías y a las personas que nos visitan desde el extranjero, así como los operativos de seguridad y movilidad que se implementarán.

GDLuz 2026 consistirá en un recorrido de cerca de 2 kilómetros, de la Catedral Metropolitana a la explanada del Hospicio Cabañas, que se dividirá en cinco estaciones temáticas: La Música, La Fiesta, Los Agaves, Los Juguetes y Las Artes.

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En ellas, los asistentes podrán disfrutar de diversas actividades, como shows de música de distintos géneros, bailes tradicionales, una zona neón y videomapping, entre otras.

Fechas oficiales del GDLuz 2026

Aunque tradicionalmente el festival se celebra en el marco del aniversario de la Fundación de Guadalajara, este año, debido a los trabajos a los que puntos clave del Centro Histórico fueron sometidos de cara a la Copa del Mundo 2026 —justa deportiva de la cual la ciudad será sede—, las fechas del evento fueron aplazadas.

De este modo, la novena edición del festival GDLuz se llevará a cabo del jueves 23 al domingo 26 de abril, en un horario de 19:30 a 23:00 horas.

¿Qué estaciones del Tren Ligero cerrarán por el GDLuz 2026?

Entre los afectados por cierres debido al festival de luces se encuentra el acceso de Plaza de Armas y Plaza Guadalajara de la estación Guadalajara Centro de la Línea 3. Este permanecerá cerrado de manera continua a partir de las 17:00 horas durante los días del evento.

La estación Plaza Universidad de la Línea 2 también estará cerrada a partir de las 19:00 horas el jueves 23, viernes 24 y domingo 26 de abril, mientras que el sábado estará cerrada a partir de las 18:00 horas.

Además, el acceso de Pedro Moreno (L3) sufrirá cierres momentáneos, solo cuando se encienda la pirotecnia.

De acuerdo con las autoridades, los cierres tienen el propósito de salvaguardar la seguridad de los asistentes. Para mantenerse informado de los cierres en estaciones, es recomendable mantenerse al tanto de las redes de comunicación oficiales del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur).

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MB

