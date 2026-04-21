PAN Jalisco apuesta por priorizar a las familias

Tras el cambio en la coordinación del PAN en el Congreso de Jalisco, la dirigencia panista apuesta por priorizar a la familia y a la niñez, por lo que buscarán iniciativas para proteger a ambos sectores.

El nuevo coordinador panista en el Legislativo, Julio Hurtado, explicó que trabajarán en distintos ejes, uno de ellos para poner a la familia en primer lugar y que haya paz y seguridad para ellas. La familia al centro: primero paz para las familias.

El coordinador panista en el Legislativo, Julio Hurtado, explicó que trabajarán en distintos ejes, para priorizar a la familia. EL INFORMADOR / A. NAVARRO

Se busca construir entornos familiares y escolares seguros

Para que podamos retomar la paz que los jaliscienses necesitan, tenemos que construir entornos familiares y escolares seguros, prevención de violencia intrafamiliar y comunitaria; prevención y combate a las adicciones; protección de las niñas, niños y jóvenes al frente del reclutamiento criminal y recuperación de espacios públicos, deportivos y comunitarios".

El segundo eje aborda la economía familiar protegida, con propuestas para que haya apoyos de emprendimiento para jefas y jefes de familia; fortalecer negocios familiares y autoempleo; que se implementen políticas con enfoque en la economía familiar; brindar respaldo a cuidadores con cargas económicas especiales; y mecanismos que impulsen y fortalezcan la autonomía y esfuerzo propio.

Busca triplicarse el presupuesto destinado a las madres cuidadoras

Al respecto, el legislador panista, César Madrigal, cuestionó que el presupuesto estatal para las madres cuidadoras en este año es insuficiente, por lo que buscarán que para el año 2027 pueda triplicarse.

El legislador panista, César Madrigal, cuestionó que el presupuesto estatal para las madres cuidadoras en este año es insuficiente. EL INFORMADOR / A. NAVARRO

Mientras que el tercer eje, la fracción parlamentaria panista propone la protección integral de la niñez; el respaldo a la primera infancia y a los primeros mil días de vida de un menor; nutrición y desarrollo temprano; apoyo a estudiantes destacados y permanencia escolar; así como oportunidades en educación, cultura, deporte y desarrollo personal.

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Destacan unión dentro del PAN Jalisco

Pese al cambio en la coordinación panista del Congreso local, el dirigente del PAN Jalisco, Juan Pablo Colín, aclaró que el partido permanecerá unido ante los rumores de rupturas por la modificación. Quienes están divididos son los que traen una bronca interna para ver qué va a definir cada quien; los partidos políticos traen un pleitazo todos ellos. Ya entendimos cuál es la solución para ofertar electoralmente al 2027: la unidad en el propósito y la suma de todos los esfuerzos que cada quien hace desde su trinchera". El diputado Julio Hurtado ironizó con que quienes están divididos son "quienes votan a nivel federal el Plan B a favor y aquí en contra".

El dirigente del PAN Jalisco, Juan Pablo Colín, dijo que ya se sabe cuál es la solución para ofertar electoralmente al 2027. EL INFORMADOR / A. NAVARRO

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