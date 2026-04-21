El clima en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) nos tiene preparada una sorpresa meteorológica para este martes 21 de abril de 2026, desafiando las expectativas de la temporada primaveral. Aunque la mañana arranca con un sol engañoso y temperaturas que rápidamente escalarán hasta los 31 grados centígrados, las condiciones atmosféricas cambiarán drásticamente conforme avance la jornada, exigiendo que los tapatíos modifiquen su rutina diaria.

¿A qué hora exacta empieza a llover en Guadalajara hoy?

Según los reportes más recientes emitidos por el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), perteneciente a la Universidad de Guadalajara (UdeG), la probabilidad de lluvia aumentará de forma significativa poco después del mediodía . Los expertos señalan que la mañana se mantendrá mayormente despejada, pero el desarrollo de nubosidad será sumamente rápido y constante, oscureciendo el cielo tapatío en cuestión de minutos.

El pronóstico por hora detalla que entre las 14:00 y las 17:00 horas se registrarán los primeros chubascos, alcanzando hasta un 80% de probabilidad de tormentas eléctricas durante la tarde y noche . Esta ventana de tiempo es crítica, ya que coincide con la salida de las escuelas y el horario de comida de miles de trabajadores, lo que podría colapsar las principales arterias viales de la ciudad.

Municipios y zonas más afectadas por el temporal atípico

Los radares meteorológicos actuales indican que las nubes de tormenta se concentrarán con mayor intensidad en el sur y el poniente de la metrópoli . Esto significa que los habitantes y conductores que transiten por los municipios de Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco deberán estar especialmente alertas ante la posibilidad de encharcamientos rápidos y reducción severa de la visibilidad.

Esta inestabilidad climática no es casualidad; responde directamente a un canal de baja presión que actualmente interactúa con una fuerte entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico. Dicha combinación atmosférica es la responsable de generar estas tormentas atípicas para un mes de abril, sorprendiendo a los ciudadanos que ya habían guardado sus paraguas y abrigos ligeros en el fondo del armario.

Recomendaciones rápidas para enfrentar el clima contrastante

Para enfrentar este martes sin contratiempos, es fundamental adoptar medidas preventivas desde primera hora de la mañana. La combinación de calor extremo seguido de precipitaciones repentinas puede afectar tanto tu salud como tu seguridad al volante, por lo que te compartimos estas recomendaciones esenciales para tu jornada.

Lleva paraguas contigo: Aunque salgas de casa a las 8:00 a.m. y observes un cielo completamente despejado, las condiciones cambiarán radicalmente. Portar un impermeable o paraguas compacto te salvará de quedar empapado durante los traslados vespertinos en el transporte público o al caminar hacia tu vehículo.

Conduce a la defensiva: El pavimento mojado, tras varios días de acumular polvo y aceites por el calor extremo, se vuelve extremadamente resbaladizo. Reduce tu velocidad al circular por avenidas conflictivas como López Mateos, Lázaro Cárdenas o Periférico, y mantén una distancia prudente para evitar accidentes.

Uso de protección solar: Antes de que lleguen las lluvias, el índice UV alcanzará niveles extremos en la ciudad, especialmente entre las 11:00 y las 13:00 horas. Aplicar bloqueador solar, usar gafas oscuras y mantenerte hidratado es vital para prevenir golpes de calor.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también ha emitido una alerta preventiva sobre posibles ráfagas de viento que podrían superar los 55 kilómetros por hora justo antes de las precipitaciones. Estas rachas de viento tienen el potencial de derribar ramas secas, lonas o cableado en mal estado, por lo que se recomienda a los peatones caminar alejados de estructuras inestables o árboles de gran altura.

Finalmente, te sugerimos mantenerte informado a través de los canales oficiales de Protección Civil y las actualizaciones en tiempo real de El Informador. No dejes que este clima impredecible arruine tus planes de martes; anticípate a los horarios de lluvia, ajusta tus rutas de regreso a casa y comparte esta información con tus familiares para que todos lleguen seguros a su destino.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA