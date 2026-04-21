Hace unos momentos, a través de las redes sociales oficiales de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta, guardavidas del municipio informaron el estatus de banderas de las playas del municipio para este martes 21 de abril.En esta jornada, las autoridades municipales han decidido activar la bandera morada en dos playas de Puerto Vallarta debido a la presencia de animales silvestres marinos que podrían ser nocivos para la salud de bañistas que visiten la playa de manera recreativa. En ese sentido, las playas que hay que evitar son: Ante ello, el servicio de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta emite las siguientes recomendaciones para el día de hoy:Mareas pleamarMareas bajamar* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB