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Activan bandera morada en dos playas de Puerto Vallarta hoy 21 de abril

Estas son las restricciones activadas para las principales playas de Puerto Vallarta este sábado 11 de abril de 2026

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Así se encuentran las playas de Puerto Vallarta este martes 21 de abril de 2026. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Así se encuentran las playas de Puerto Vallarta este martes 21 de abril de 2026. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Hace unos momentos, a través de las redes sociales oficiales de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta, guardavidas del municipio informaron el estatus de banderas de las playas del municipio para este martes 21 de abril.

En esta jornada, las autoridades municipales han decidido activar la bandera morada en dos playas de Puerto Vallarta debido a la presencia de animales silvestres marinos que podrían ser nocivos para la salud de bañistas que visiten la playa de manera recreativa. En ese sentido, las playas que hay que evitar son: 

  • Playa Conchas Chinas
  • Playa Malecón

Ante ello, el servicio de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta emite las siguientes recomendaciones para el día de hoy:

  • Extremar precauciones al ingresar al mar.
  • Atender en todo momento las indicaciones de los guardavidas.
  • Evitar nadar en zonas señalizadas con bandera roja.
  • Mantener especial atención ante la posible presencia de fauna marina.

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Estado de banderas en playas de Puerto Vallarta

  • Playa Palmares - Bandera amarilla
  • Playa Conchas Chinas – Bandera amarilla y morada
  • Playa Muertos – Bandera amarilla
  • Playa Burros – Bandera amarilla
  • Playa Malecón – Bandera morada
  • Playa Camarones – Bandera amarilla
  • Playa del Holly – Bandera amarilla
  • Playa de Oro – Bandera amarilla

Condiciones climáticas de Puerto Vallarta para este martes 21 de abril

  • Temperatura mínima 21.5 ° C
  • Temperatura máxima 30° C
  • Temperatura de agua 26° C
  • Altura máxima de ola: 1 metro

Mareas pleamar

  • Primera 12:04 horas
  • Segunda 23:22 horas

Mareas bajamar

  • Primera 6:01 horas
  • Segunda 16:35 horas
ESPECIAL / FACEBOOK Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta 
ESPECIAL / FACEBOOK Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta 

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¿Qué significa cada color de bandera en playas?

  • Bandera verde: Área segura para nadar
  • Bandera amarilla: Nadar con precaución
  • Bandera roja: Prohibido ingresar al mar
  • Bandera morada: Presencia de fauna nociva
  • Bandera negra: Playa cerrada

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