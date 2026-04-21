Hace unos momentos, a través de las redes sociales oficiales de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta, guardavidas del municipio informaron el estatus de banderas de las playas del municipio para este martes 21 de abril.

En esta jornada, las autoridades municipales han decidido activar la bandera morada en dos playas de Puerto Vallarta debido a la presencia de animales silvestres marinos que podrían ser nocivos para la salud de bañistas que visiten la playa de manera recreativa. En ese sentido, las playas que hay que evitar son:

Playa Conchas Chinas

Playa Malecón

Ante ello, el servicio de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta emite las siguientes recomendaciones para el día de hoy:

Extremar precauciones al ingresar al mar.

Atender en todo momento las indicaciones de los guardavidas.

Evitar nadar en zonas señalizadas con bandera roja.

Mantener especial atención ante la posible presencia de fauna marina.

Estado de banderas en playas de Puerto Vallarta

Playa Palmares - Bandera amarilla

Playa Conchas Chinas – Bandera amarilla y morada

Playa Muertos – Bandera amarilla

Playa Burros – Bandera amarilla

Playa Malecón – Bandera morada

Playa Camarones – Bandera amarilla

Playa del Holly – Bandera amarilla

Playa de Oro – Bandera amarilla

Condiciones climáticas de Puerto Vallarta para este martes 21 de abril

Temperatura mínima 21.5 ° C

Temperatura máxima 30° C

Temperatura de agua 26° C

Altura máxima de ola: 1 metro

Mareas pleamar

Primera 12:04 horas

Segunda 23:22 horas

Mareas bajamar

Primera 6:01 horas

Segunda 16:35 horas

ESPECIAL / FACEBOOK Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta

¿Qué significa cada color de bandera en playas?

Bandera verde : Área segura para nadar

: Área segura para nadar Bandera amarilla : Nadar con precaución

: Nadar con precaución Bandera roja : Prohibido ingresar al mar

: Prohibido ingresar al mar Bandera morada : Presencia de fauna nociva

: Presencia de fauna nociva Bandera negra: Playa cerrada

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OB