El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) oficializaron el arranque de la temporada de ciclones tropicales 2026 en el océano Pacífico el pasado viernes 15 de mayo. Las dependencias proyectan la formación de 18 a 21 sistemas con nombre en esta cuenca, de los cuales hasta cinco alcanzarían las categorías de mayor intensidad.

Las autoridades señalaron que factores como el calentamiento del océano y la posible influencia del fenómeno de El Niño podrían favorecer ciclones más intensos durante los próximos meses.

Ante este escenario, Protección Civil activó los protocolos de vigilancia y exhortó a los habitantes de zonas costeras y urbanas a diseñar planes de emergencia familiares. El objetivo principal consiste en mitigar riesgos frente a las intensas lluvias, vientos sostenidos y posibles inundaciones que impactarán el territorio nacional durante los próximos meses.

En el litoral del Pacífico, entidades como Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas mantienen vigilancia especial ante el posible desarrollo de sistemas tropicales. Para el océano Atlántico, el periodo comenzará el 1 de junio.

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Los especialistas recomiendan a la ciudadanía armar mochilas de emergencia, asegurar documentos importantes y mantenerse informada a través de canales oficiales. La prevención ciudadana representa la herramienta más efectiva para evitar tragedias durante el paso de tormentas tropicales y huracanes.

¿Qué impacto tendrá la temporada de ciclones en Jalisco?

Jalisco figura entre las entidades con mayor riesgo de afectación por los meteoros del Pacífico. Los municipios costeros como Puerto Vallarta, Cabo Corrientes y Cihuatlán mantienen un monitoreo constante de las condiciones marítimas.

Sin embargo, los efectos de los ciclones trascienden la costa; las bandas nubosas de estos sistemas penetran hacia el interior del estado y generan precipitaciones torrenciales en el Área Metropolitana de Guadalajara. Estas lluvias suelen provocar inundaciones repentinas, desbordamiento de canales y caos vial en las principales arterias de la ciudad.

El gobierno estatal, así como las administraciones municipales, iniciaron labores de limpieza en alcantarillas y vasos reguladores para reducir el impacto de las tormentas urbanas. Los expertos en meteorología advierten que la temporada de lluvias de 2026 traerá acumulados de agua superiores al promedio histórico en la región occidente.

Recomendaciones para enfrentar las lluvias

La preparación individual y comunitaria marca la diferencia al momento de enfrentar un huracán o una tormenta severa. Protección Civil sugiere identificar las rutas de evacuación y ubicar los refugios temporales más cercanos al domicilio.

Además, resulta necesario contar con un botiquín de primeros auxilios, agua potable, alimentos no perecederos y linternas con baterías de repuesto.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantendrá actualizaciones diarias sobre la evolución de cualquier zona de inestabilidad en ambos océanos. La temporada de ciclones terminará el 30 de noviembre de 2026, aunque las precipitaciones pueden extenderse semanas después de esa fecha. Los ciudadanos tienen la responsabilidad de acatar las indicaciones de las autoridades y evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas.

Con información de Jalisco Alerta

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

