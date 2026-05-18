Madres buscadoras encuentran hornos clandestinos en Lagos de Moreno

El colectivo de Madres Buscadoras de Jalisco se trasladó este domingo al municipio de Lagos de Moreno, donde reportó un aterrador hallazgo: hornos clandestinos presuntamente utilizados para la desaparición de víctimas, que de hecho tenían huellas de reciente combustión. El hallazgo se dio en la comunidad de Plan de los Rodríguez, en una zona de la cual habían recibido reportes anónimos que alertaban sobre inhumaciones clandestinas.

En el presunto crematorio se encontraron restos calcinados

Al llegar, según lo documentaron ellas mismas, encontraron el presunto crematorio con restos calcinados dentro de este. “Como lo pueden ver, este es el crematorio; está lleno de restos calcinados”. “No les dimos tiempo de que los sacaran; todavía estaba humeando cuando llegamos, todavía se siente el aroma”. “Acá se mira el cráneo”. "Esto es terriblemente impresionante, para una madre (estar) encontrando este lugar", dice Ceci Flores, de Madres Buscadoras de Sonora, quien narra el hallazgo.

De acuerdo con lo señalado, en el predio había entre 15 y 16 puntos donde se encontraron restos calcinados, enterrados y con huellas en superficie. ESPECIAL / MADRES BUSCADORAS DE JALISCO

De acuerdo con lo señalado, en el predio había entre 15 y 16 puntos donde se encontraron restos calcinados, enterrados y con huellas en superficie. Al parecer, explicó la voz del video, los restos eran extraídos del gran horno, donde los calcinaban a la par de llantas viejas, y posteriormente llevados a los otros puntos. “Esto es impresionante, aquí todavía huele a carne quemada, es crematorio activo”.

“No sabemos desde hace cuántos días estarían quemando a esta persona o a estas personas que están quemando aquí adentro, porque desconocemos la cantidad”. "Esto es un lugar de terror que encontramos aquí en Lagos de Moreno", señaló Ceci Flores. Hasta el momento, las autoridades de Jalisco no han compartido algún posicionamiento público al respecto de este sitio.

Anteriormente, se han encontrado hornos clandestinos

El hallazgo cobra relevancia, además, debido a que esta no es la primera vez en que se encuentran hornos clandestinos destinados al calcinamiento de víctimas. En 2023, tras la desaparición de Roberto Olmeda, Diego Lara, Uriel Galván, Jaime Martínez y Dante Hernández, la Fiscalía de Jalisco halló un horno en una ladrillera, donde se presumía podrían hallarse los restos de los jóvenes desaparecidos en agosto de ese año; sin embargo, a casi tres años del hecho, no se han podido extraer muestras de ADN de los restos hallados en calcinamiento en ese espacio, y los cinco amigos continúan desaparecidos.

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El colectivo también reportó positivos durante sus búsquedas

Hay más hallazgos de Corazones Unidos, sin embargo, no se trató del único hallazgo del domingo. El colectivo Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros también reportó positivos durante sus búsquedas, siendo el primero de ellos un cuerpo encontrado en una finca de la colonia Echeverría, en los límites de Guadalajara y Tlaquepaque. De acuerdo con el colectivo, se trataba de una víctima posiblemente de mediana data, pues si bien algunas partes del cuerpo se hallaban en osamenta, otras todavía presentaban tejido. Por el tipo de ropa que llevaba la víctima, se presume que podría tratarse de un hombre, sin tener más características del mismo.

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