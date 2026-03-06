Así será el esquema de seguridad para resguardar el Mundial 2026 en Jalisco

Este viernes 6 de marzo durante la rueda de prensa "Mañanera del Pueblo" realizada en Guadalajara, el general Román Villalvazo Barrios, Jefe de Centro de Coordinación Copa Mundial de Futbol 2026, informó cómo será el plan de Defensa para resguardar el evento deportivo en vía terrestre, aérea y marítima.

Al igual que en las otras sedes nacionales, en Jalisco se integrarán organismos circunstanciales específicos, formados por elementos de las distintas organizaciones de seguridad y que trabajarán en tareas conjuntas para resguardar a los participantes y visitantes de la justa mundialista.

En ese sentido, el esquema de seguridad para el Mundial diseñado está basado en la instalación de cinturones de seguridad en cada área objetivo con niveles de protección inmediata, mediata, lejana y, en algunos casos, un cuarto cinturón de refuerzo.

El despliegue de elementos exclusivamente para Jalisco se realizará de la siguiente forma:

750 elementos del Ejército Mexicano

120 elementos de la Fuerza Aérea Mexicana

4 mil 101 elementos de la Guardia Nacional

6 mil 654 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Jalisco

6 mil elementos de seguridad privada

Para un total de 17 mil 625 efectivos, a los que se sumarán elementos que realicen barridos buscando activos biológicos a través de binomios caninos y policías a caballo.

Con respecto al reforzamiento de seguridad en el estado a nivel de equipos, habrá presencia de vehículos Pick Up, Blindados, Vento, TPG, CRP, Suburban, VAN y Sprinter a nivel terrestre. Además de equipos aéreos de 3 T-6+, 2 UH-60, 1 King Air y 1 Saphire / J20 Arcturus. En ese sentido, se pidió a dueños de drones, abstenerse de utilizarlos en las áreas de observación si estos no están registrados en la lista blanca de dispositivos. Cualquier objeto parecido e identificado será dado de baja.

Estas son las instalaciones que serán los objetivos principales de observación:

Estadio Guadalajara

Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo

Dos zonas de entrenamiento; la Academia AGA y Chivas Verde Valle

Ocho hoteles

ESPECIAL / Captura de la Conferencia Mañanera Claudia Sheinbaum

