Tlaquepaque suministrará agua a colonias afectadas por megacorte del Siapa

El servicio se brindará todos los días de la semana, incluyendo sábado y domingo, de nueve de la mañana a ocho de la noche

Por: Jorge Velazco

Así puedes solicitar el abastecimiento de agua en Tlaquepaque por el corte del Siapa. ESPECIAL / FACEBOOK Laura Imelda Pérez Segura

Luego de que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), anunciara que el sábado 3 de enero de 2026, a partir de la 01:00 horas, suspenderá el suministro de agua potable, el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, informó que pondrá a disposición la población de las colonias afectadas el servicio gratuito de pipas, anuncia la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura.

Aunque estas labores de mantenimiento en la infraestructura hidráulica en el Área Metropolitana sean necesarias para contar con mejor calidad de agua, el megacorte afectará a 247 colonias del municipio, “por eso pondremos a tu disposición pipas de agua gratis, para que todas las familias de San Pedro Tlaquepaque cuenten con el suministro durante el corte de agua”, expresó Laura Imelda.

La alcaldesa mencionó que de acuerdo con la información del Siapa, los trabajos en las plantas potabilizadoras número uno de Miravalle y número dos de Las Huertas durarán trece horas, sin embargo, en algunas zonas la recuperación del suministro pudiera prolongarse hasta el miércoles 7 de enero.

Debido a ello, “el servicio se brindará todos los días de la semana, incluyendo sábado y domingo, de nueve de la mañana a ocho de la noche”, afirmó Laura Imelda.

“Disfruten de estos días en familia, con la tranquilidad de que podrán realizar todas sus actividades de forma regular”, finalizó la presidenta municipal.

Los números telefónicos para solicitar el abastecimiento de este vital líquido, a través de la dirección de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Tlaquepaque son 33 3838 0220, 33 3838 0221 y/o Whatsapp 3328048171.

 

 

Colonias afectadas

  • Abadía San Martín
  • Álamo Habitacional
  • Álamo Industrial
  • Álamo Lomas
  • Álamo Oriente
  • Alborada
  • Alfareros
  • Alfredo Barba
  • Altos Norte
  • Altos Oriente
  • Alto Sur
  • Álvaro Obregón
  • Arboledas de San Martin
  • Arrayanes
  • Artesanos
  • Barrio de San Juan
  • Barrio de Santa María
  • Barrios Unidos
  • Bosques de San Martín
  • Brisas de Chapala
  • Buenos Aires
  • Camichines
  • Camichines III (Alborada)
  • Camichines Tonalá
  • Camichines Uno
  • Canal 58
  • Cantera Colorada
  • Centro Comercial Camichines
  • Centro Comercial Las Fuentes
  • Centro Tlaquepaque
  • Cerro del Cuatro
  • Cerro del Cuatro 2a. Sección
  • Cerro del Jagüey
  • Colonial Tlaquepaque
  • Condominio Las Palomas
  • Conjunto Revolución
  • Coto El Carmen
  • Coto Los Almendros
  • Crucero Central
  • De San Martín
  • De Santiago
  • El Álamo
  • Desarrollo Habitacional Vista Hermosa
  • El Barro
  • El Camino
  • El Campesino

  • El Canelo
  • El Cerrito
  • El Mante
  • El Mirador
  • El Morito
  • El Órgano
  • El Porvenir
  • El Puente
  • El Refugio
  • El Sauz
  • El Tapatío
  • El Tapatío 2a sección
  • El Trigo
  • El Vergel
  • El Vergelito
  • El Zalate
  • Emiliano Zapata
  • Felipe Ángeles
  • Fovissste Miravalle
  • Fraccionamiento Los Altos
  • Fraccionamiento Meridiano
  • Fraccionamiento Real Patria
  • Fraccionamiento Revolución
  • Fraccionamiento Revolución Jardín
  • Fraccionamiento Residencial Arrayanes
  • Fraccionamiento Residencial Camichines
  • Fraccionamiento Los Portales
  • Francisco I. Madero
  • Francisco I. Madero 1a. Sección
  • Francisco I. Madero 2a. Sección
  • Francisco Silva Romero
  • Guadalupe Ejidal
  • Guayabitos
  • Hacienda de Tlaquepaque
  • Hacienda de Vidrio
  • Hacienda Los Portales
  • Hacienda San Pedro
  • Hacienda Vista Hermosa
  • Haciendas de San Martín
  • Haciendas Los Portales
  • Haciendas San Pedro
  • Hogares del Álamo
  • Horizontes de Tlaquepaque
  • Horizontes El Tapatío
  • Horizontes
  • Huerta de Peña
  • Indígena
  • Industrial
  • Industrial El Bosque II
  • Infonavit Miravalle
  • Jardín Central
  • Jardín Central II
  • Jardines de La Paz
  • Jardines de San Martín
  • Jardines del Nilo
  • Jardines del Órgano
  • Jardines del Tapatío
  • Juan de La Barrera
  • La Arena
  • La Asunción
  • La Capacha
  • La Cofradía
  • La Coyotera
  • La Duraznera
  • La Duraznera 3a sección
  • La Floresta
  • La Floresta II
  • La Guadalupana
  • La Guadalupana 1a. Sección  
  • La Guadalupana 2a. Sección
  • La Huerta
  • La Llave
  • La Mezquitera
  • La Micaelita
  • La Nueva Santa María 2a. Sección
  • La Piedrera
  • La Pilita
  • La Soledad
  • La Soledad 2a. Sección
  • Ladrillera
  • L a Rinconada
  • Las Huertas
  • Las Juntas
  • Las Juntitas
  • Las Flores
  • Las Liebres
  • Las Lomas
  • Las Lomas Residencial
  • Las Terrazas
  • Las Vegas
  • Lázaro Cárdenas
  • Lindavista
  • Lindavista Country
  • Lomas del Cuatro
  • Lomas de la Victoria
  • Lomas de San Miguel
  • Lomas de Santa María
  • Lomas de Tlaquepaque
  • Lomas del Álamo
  • Lomas de Tlaquepaque 2a. Sección
  • Lomas del Nilo
  • Lomas del Tapatío
  • Lomas del Tepeyac
  • Lomas del Zalate
  • López Cotilla
  • López Mateos
  • Los Altos
  • Los Amiales
  • Los Cántaros
  • Los Meseros
  • Los Portales
  • Los Puestos
  • Los Puestos de Abajo

  • Los Santibáñez
  • Manantial
  • Meridiano (Hogares del Álamo)
  • Miravalle
  • Miravalle Fovissste
  • Misión Magnolia
  • Nueva Central Camionera
  • Nueva Lázaro Cárdenas
  • Nueva Santa María
  • Nuevo Amanecer
  • Paisajes del Tapatío
  • Paisajes del Tesoro
  • Parque San Pedro
  • Parques de La Victoria
  • Parques de Santa Cruz del Valle
  • Parques de Tlaquepaque
  • Parques del Nilo III
  • Parques del Palmar
  • Parques del Palmar II
  • Parques Tlaquepaque
  • Pedregal del Bosque
  • Plan de Las Flores
  • Plan de Oriente
  • Plan del Río
  • Portales Tlaquepaque
  • Portillo López (Salvador Portillo López)
  • Potrero del Gato
  • Potrero del Zalate
  • Prado de La Luna
  • Prados de San Martín
  • Prados Tlaquepaque
  • Puerta del Prado
  • Quintas Tlaquepaque
  • Quintero
  • Rancho Blanco
  • Rancho Los Portales
  • Real de Tateposco
  • Real Patria
  • Residencial Alberos
  • Residencial Camichines
  • Residencial El Tapatío
  • Residencial Plaza Camichines
  • Residencial Revolución
  • Revolución
  • Revolución Jardín
  • Rincón de La Cofradía
  • Rinconada San Martín
  • Rinconada de los Encinos
  • Romita
  • San José del Valle
  • San Francisco
  • San Jorge Habitacional
  • San Juan
  • San Martín de Las Flores de Abajo
  • San Martín de Las Flores de Arriba
  • San Pedrito
  • Santa Cruz del Valle
  • Santa María
  • Santibáñez
  • Senderos de Tlaquepaque
  • Sentimientos de la Nación
  • Súper Manzana el Álamo
  • Solidaridad
  • Tateposco
  • Tempisque
  • Terralta
  • Tepeyac
  • Tesoros del Nilo
  • Tinajitas
  • Tlaquepaque Centro
  • Tlaquepaque Pueblito
  • Toluquilla
  • Unidad Habitacional Revolución
  • Valle Balcones Santa María
  • Valle de La Misericordia
  • Valle de San Sebastianito
  • Valle del Paraíso
  • Verde Valle
  • Villa del Prado
  • Villa Fontana
  • Villas de La Loma
  • Villas de Loma Grande
  • Villas de San Miguel
  • Villas del Tapatío
  • Villas Los Cántaros
  • Villas San Miguel
  • Vista Hermosa
  • Vistas del Cuatro

