Luego de que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), anunciara que el sábado 3 de enero de 2026, a partir de la 01:00 horas, suspenderá el suministro de agua potable, el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, informó que pondrá a disposición la población de las colonias afectadas el servicio gratuito de pipas, anuncia la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura.

Aunque estas labores de mantenimiento en la infraestructura hidráulica en el Área Metropolitana sean necesarias para contar con mejor calidad de agua, el megacorte afectará a 247 colonias del municipio, “por eso pondremos a tu disposición pipas de agua gratis, para que todas las familias de San Pedro Tlaquepaque cuenten con el suministro durante el corte de agua”, expresó Laura Imelda.

La alcaldesa mencionó que de acuerdo con la información del Siapa, los trabajos en las plantas potabilizadoras número uno de Miravalle y número dos de Las Huertas durarán trece horas, sin embargo, en algunas zonas la recuperación del suministro pudiera prolongarse hasta el miércoles 7 de enero.

Debido a ello, “el servicio se brindará todos los días de la semana, incluyendo sábado y domingo, de nueve de la mañana a ocho de la noche”, afirmó Laura Imelda.

“Disfruten de estos días en familia, con la tranquilidad de que podrán realizar todas sus actividades de forma regular”, finalizó la presidenta municipal.

Los números telefónicos para solicitar el abastecimiento de este vital líquido, a través de la dirección de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Tlaquepaque son 33 3838 0220, 33 3838 0221 y/o Whatsapp 3328048171.

Colonias afectadas

Abadía San Martín

Álamo Habitacional

Álamo Industrial

Álamo Lomas

Álamo Oriente

Alborada

Alfareros

Alfredo Barba

Altos Norte

Altos Oriente

Alto Sur

Álvaro Obregón

Arboledas de San Martin

Arrayanes

Artesanos

Barrio de San Juan

Barrio de Santa María

Barrios Unidos

Bosques de San Martín

Brisas de Chapala

Buenos Aires

Camichines

Camichines III (Alborada)

Camichines Tonalá

Camichines Uno

Canal 58

Cantera Colorada

Centro Comercial Camichines

Centro Comercial Las Fuentes

Centro Tlaquepaque

Cerro del Cuatro

Cerro del Cuatro 2a. Sección

Cerro del Jagüey

Colonial Tlaquepaque

Condominio Las Palomas

Conjunto Revolución

Coto El Carmen

Coto Los Almendros

Crucero Central

De San Martín

De Santiago

El Álamo

Desarrollo Habitacional Vista Hermosa

El Barro

El Camino

El Campesino

El Canelo

El Cerrito

El Mante

El Mirador

El Morito

El Órgano

El Porvenir

El Puente

El Refugio

El Sauz

El Tapatío

El Tapatío 2a sección

El Trigo

El Vergel

El Vergelito

El Zalate

Emiliano Zapata

Felipe Ángeles

Fovissste Miravalle

Fraccionamiento Los Altos

Fraccionamiento Meridiano

Fraccionamiento Real Patria

Fraccionamiento Revolución

Fraccionamiento Revolución Jardín

Fraccionamiento Residencial Arrayanes

Fraccionamiento Residencial Camichines

Fraccionamiento Los Portales

Francisco I. Madero

Francisco I. Madero 1a. Sección

Francisco I. Madero 2a. Sección

Francisco Silva Romero

Guadalupe Ejidal

Guayabitos

Hacienda de Tlaquepaque

Hacienda de Vidrio

Hacienda Los Portales

Hacienda San Pedro

Hacienda Vista Hermosa

Haciendas de San Martín

Haciendas Los Portales

Haciendas San Pedro

Hogares del Álamo

Horizontes de Tlaquepaque

Horizontes El Tapatío

Horizontes

Huerta de Peña

Indígena

Industrial

Industrial El Bosque II

Infonavit Miravalle

Jardín Central

Jardín Central II

Jardines de La Paz

Jardines de San Martín

Jardines del Nilo

Jardines del Órgano

Jardines del Tapatío

Juan de La Barrera

La Arena

La Asunción

La Capacha

La Cofradía

La Coyotera

La Duraznera

La Duraznera 3a sección

La Floresta

La Floresta II

La Guadalupana

La Guadalupana 1a. Sección

La Guadalupana 2a. Sección

La Huerta

La Llave

La Mezquitera

La Micaelita

La Nueva Santa María 2a. Sección

La Piedrera

La Pilita

La Soledad

La Soledad 2a. Sección

Ladrillera

L a Rinconada

Las Huertas

Las Juntas

Las Juntitas

Las Flores

Las Liebres

Las Lomas

Las Lomas Residencial

Las Terrazas

Las Vegas

Lázaro Cárdenas

Lindavista

Lindavista Country

Lomas del Cuatro

Lomas de la Victoria

Lomas de San Miguel

Lomas de Santa María

Lomas de Tlaquepaque

Lomas del Álamo

Lomas de Tlaquepaque 2a. Sección

Lomas del Nilo

Lomas del Tapatío

Lomas del Tepeyac

Lomas del Zalate

López Cotilla

López Mateos

Los Altos

Los Amiales

Los Cántaros

Los Meseros

Los Portales

Los Puestos

Los Puestos de Abajo

Los Santibáñez

Manantial

Meridiano (Hogares del Álamo)

Miravalle

Miravalle Fovissste

Misión Magnolia

Nueva Central Camionera

Nueva Lázaro Cárdenas

Nueva Santa María

Nuevo Amanecer

Paisajes del Tapatío

Paisajes del Tesoro

Parque San Pedro

Parques de La Victoria

Parques de Santa Cruz del Valle

Parques de Tlaquepaque

Parques del Nilo III

Parques del Palmar

Parques del Palmar II

Parques Tlaquepaque

Pedregal del Bosque

Plan de Las Flores

Plan de Oriente

Plan del Río

Portales Tlaquepaque

Portillo López (Salvador Portillo López)

Potrero del Gato

Potrero del Zalate

Prado de La Luna

Prados de San Martín

Prados Tlaquepaque

Puerta del Prado

Quintas Tlaquepaque

Quintero

Rancho Blanco

Rancho Los Portales

Real de Tateposco

Real Patria

Residencial Alberos

Residencial Camichines

Residencial El Tapatío

Residencial Plaza Camichines

Residencial Revolución

Revolución

Revolución Jardín

Rincón de La Cofradía

Rinconada San Martín

Rinconada de los Encinos

Romita

San José del Valle

San Francisco

San Jorge Habitacional

San Juan

San Martín de Las Flores de Abajo

San Martín de Las Flores de Arriba

San Pedrito

Santa Cruz del Valle

Santa María

Santibáñez

Senderos de Tlaquepaque

Sentimientos de la Nación

Súper Manzana el Álamo

Solidaridad

Tateposco

Tempisque

Terralta

Tepeyac

Tesoros del Nilo

Tinajitas

Tlaquepaque Centro

Tlaquepaque Pueblito

Toluquilla

Unidad Habitacional Revolución

Valle Balcones Santa María

Valle de La Misericordia

Valle de San Sebastianito

Valle del Paraíso

Verde Valle

Villa del Prado

Villa Fontana

Villas de La Loma

Villas de Loma Grande

Villas de San Miguel

Villas del Tapatío

Villas Los Cántaros

Villas San Miguel

Vista Hermosa

Vistas del Cuatro

