Luego de que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), anunciara que el sábado 3 de enero de 2026, a partir de la 01:00 horas, suspenderá el suministro de agua potable, el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, informó que pondrá a disposición la población de las colonias afectadas el servicio gratuito de pipas, anuncia la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura.Aunque estas labores de mantenimiento en la infraestructura hidráulica en el Área Metropolitana sean necesarias para contar con mejor calidad de agua, el megacorte afectará a 247 colonias del municipio, "por eso pondremos a tu disposición pipas de agua gratis, para que todas las familias de San Pedro Tlaquepaque cuenten con el suministro durante el corte de agua", expresó Laura Imelda.La alcaldesa mencionó que de acuerdo con la información del Siapa, los trabajos en las plantas potabilizadoras número uno de Miravalle y número dos de Las Huertas durarán trece horas, sin embargo, en algunas zonas la recuperación del suministro pudiera prolongarse hasta el miércoles 7 de enero.Debido a ello, "el servicio se brindará todos los días de la semana, incluyendo sábado y domingo, de nueve de la mañana a ocho de la noche", afirmó Laura Imelda."Disfruten de estos días en familia, con la tranquilidad de que podrán realizar todas sus actividades de forma regular", finalizó la presidenta municipal.Los números telefónicos para solicitar el abastecimiento de este vital líquido, a través de la dirección de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Tlaquepaque son 33 3838 0220, 33 3838 0221 y/o Whatsapp 3328048171.