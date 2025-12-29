Elementos de la Policía Metropolitana capturaron en la Colonia Lomas de San Eugenio, en Guadalajara, a tres sujetos que circulaban en un vehículo con reporte de robo vigente; uno de ellos era menor.

Los uniformados del Escuadrón Motorizado Guepardos realizaban su recorrido de vigilancia ordinario cuando, en la Calle Demóstenes, observaron que el conductor de un vehículo presuntamente aceleraba la marcha al notar la presencia policial, por lo que le marcaron el alto.

En la revisión a los tres ocupantes de la unidad no les encontraron nada ilícito, pero al verificar el estatus de las placas, confirmaron que el vehículo contaba con reporte de robo vigente con violencia horas antes.

Quienes fueron identificados como Ulises “N”, de 28 años y Paul “N”, de la misma edad, fueron detenidos y puestos a disposición de una agencia ministerial, mientras que el menor de 17 años fue retenido y remitido a un agente especializado.

