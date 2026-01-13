Este martes 13 de enero iniciaron los trabajos de retiro de maleza acuática y desazolve en la presa Las Pintas ubicada en San Pedro Tlaquepaque. El objetivo de esta intervención es recuperar su capacidad de regulación y almacenamiento de agua de cara al próximo temporal de lluvias.

Iniciaron los trabajos de retiro de maleza acuática y desazolve en la presa Las Pintas. EL INFORMADOR / J. ACOSTA

El arranque de estas acciones contó con la presencia de la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, y del gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, quienes coincidieron en la importancia de la coordinación interinstitucional para prevenir riesgos y proteger a las comunidades cercanas.

La alcaldesa señalo que la limpieza de este cuerpo de agua es una prioridad para varias colonias y el municipio.

"Nuestro municipio se caracteriza por ser un punto de llegada del agua que abastece a la zona metropolitana de Guadalajara y esto nos da una gran responsabilidad y nos genera una condición de vulnerabilidad cuando no se atiende y no se resuelven las problemáticas que surgen en torno a este vaso de agua", dijo.

La alcaldesa señalo que la limpieza de este cuerpo de agua es una prioridad para varias colonias y el municipio. EL INFORMADOR / J. ACOSTA

Se realizó una inversión de 80 millones de pesos en 2025

El año pasado el municipio realizó una inversión de 80 millones de pesos para limpieza, desazolve y diversos trabajos varios en la atención y prevención de inundaciones; además, se destinaron recursos adicionales en personal y trabajos complementarios.

"No se discriminó ninguna zona ni las correspondientes al SIAPA, ni las de competencia municipal; el objetivo fue claro: atender y prevenir inundaciones, lo que nos permitió obtener resultados positivos en donde afortunadamente en Tlaquepaque no hubo perdidas humanas en el temporal de lluvias", subrayó.

Un trabajo en conjunto con el Gobierno del Estado y Federal

En ese sentido, Laura Imelda reconoció la magnitud de la inversión que hoy se realiza de manera conjunta con el Gobierno del Estado y federal.

"Sabemos que habrá maquinaria del estado, del SIAPA y de la CONAGUA; habrá colaboración, compromiso y trabajo constante durante los meses que durará esta intervención. Por fin podremos contar con una presa limpia, con la capacidad suficiente y, lo más importante, reducir el riesgo de inundaciones en las colonias aledañas", afirmó.

Laura Imelda reconoció la magnitud de la inversión que hoy se realiza de manera conjunta con el Gobierno del Estado y federal. EL INFORMADOR / J. ACOSTA

Finalmente, la alcaldesa solicitó dar continuidad a la coordinación en el manejo de compuertas, la cual resultó fundamental durante el temporal pasado.

"Agradecemos tanto al SIAPA como a la CEAJ por el apoyo brindado; esa coordinación efectiva fue clave para evitar inundaciones lamentables", destacó.

Las labores tendrán una duración aproximada de cuatro meses y comenzarán con el retiro de maleza acuática mediante el uso de maquinaria pesada del SIAPA y la CEAJ, entre la que se incluyen excavadoras de brazo largo, máquinas anfibias tipo Weedoo y Water Master, así como camiones de volteo.

Las labores tendrán una duración aproximada de cuatro meses y comenzarán con el retiro de maleza acuática. EL INFORMADOR / J. ACOSTA

