"Han sacado hasta muertos de la presa", recuerdan vecinos de Las Pintas

Alejandra ha convivido toda su vida con contaminación, enjambres de mosquitos, montañas de basura y malos olores. Vecina de la presa Las Pintas, en San Pedro Tlaquepaque, cuenta lo que es vivir frente al cuerpo de agua, pues además de lidiar con las náuseas y residuos, también se enfrenta a un problema mayor: han encontrado cadáveres en el sitio.

"Hay un sancudero, huele feo el agua, el lirio nada más lo sacaban y ahí lo dejaban, hay mucha basura y luego aventaron bolsas de cuerpos. Para eso sirve. La otra vez que limpiaron sacaron más de 10 bolsas con cuerpos. Lo ven como un basurero y dicen 'aquí es dónde'", afirmó.

La presa solía ser un lugar recreativo para familias y amigos: antes la gente venía a nadar y a comer pescado. Sin embargo, el paso de los años cobró factura y el lugar se convirtió en un sitio de terror, recuerda.

"Yo tengo 45 años viviendo aquí, sacábamos agua para todo, había pescados para comer y ya se acabó".

María San Juan, otra vecina de la zona, apunta que esta presa ha sido limpiada hasta en cuatro ocasiones, pero la situación se repite: Las Pintas se ha convertido en un basurero y hasta en una fosa clandestina.

"Yo nací aquí, hace años la presa estaba bonita; había mucho pescado, charales y de aquí comíamos. Todavía hay pescados pero ya no podemos comer, están contaminados. Nada más empieza a salir el sol y huele a puro drenaje", explicó.

Debido a la plaga de mosquitos, dijo, los vecinos de la zona han padecido una serie de enfermedades. "Seguido la gente se enferma de dengue, ha pegado mucho".

Añadió que durante la temporada de lluvias la presa se desborda y se inundan varias colonias como Las Pintas, Ojo de Agua y La Huizachera.

"Por aquí por el canal se sale el agua y toda corre para abajo, a la iglesia se ha metido el agua, llega hasta los puestos", explicó María San Juan.

Por su parte, María Cecilia, otra vecina, ve con desconfianza el arranque de obras de limpieza que iniciaron hoy autoridades municipales y estatales. Y es que no es para menos, pues señala que en varias ocasiones las autoridades han realizado estas labores, pero no las concluyen y al poco tiempo vuelve a aparecer el lirio.

"Ojalá cumplan porque ya no cree uno, otras veces no han cumplido, no habían venido, solamente cuando se está desbordando la presa, pero no terminar de limpiar", dijo María Cecilia.

La entrevistada advierte que en cada temporal de lluvias se inundan las casas, por lo que esperan que con estas obras termine ese problema.

"En la última vez había mucho lodo dentro de mi casa. La primera vez el agua llegó hasta la cintura. Esperemos ver que cumplan y terminen la limpieza", dijo María Cecilia.

