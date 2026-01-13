Anuncia Gobierno de Jalisco limpieza de diferentes presas del estado

En el arranque de obras de la limpieza de la presa de Las Pintas el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que se realizará limpieza en varias presas del estado.

Además del retiro de lirio se realizará desazolve, dragado y limpieza de maleza para recuperar la capacidad original de los cuerpos de agua.

"Yo fijé un compromiso con la Presidenta Claudia Sheinbaum de hacer una limpieza de todos nuestros recursos hidráulicos que tenemos en Jalisco", dijo el mandatario.

Detalló que se realizará la limpieza en la presa de Las Pintas, el canal de Atequiza, el Río Santiago y la presa El Zapotillo, el Lago de Chapala, entre otros cuerpos de agua .

El mandatario explicó que en el caso de la presa Las Pintas se hizo un trabajo conjunto con las autoridades municipales para realizar un manejo adecuado de las compuertas, evitar inundaciones y proteger a las personas.

"Hay que recordar que en muchos otros temporales tuvimos desafortunadamente situaciones que lamentar, cosa que no sucedió durante nuestro primer gobierno estatal y municipal", dijo.

Explicó que en esta presa trabajarán durante cuatro meses continuos con maquinaria para el tratamiento del lirio.

"No vamos a utilizar absolutamente ningún químico que pudiera poner en riesgo, sobre todo la calidad del agua y el consumo que tiene para las y los vecinos; nada de químicos, todo lo vamos a resolver con esta maquinaría que es lo más moderno que hay en el mundo ", explicó.

La presa de Las Pintas tiene capacidad para almacenar 1.1 millones de metros cúbicos de agua y alrededor de 30 hectáreas .

Pablo Lemus dijo que con esta obra se tendrá mejor calidad de agua, capacidad original de almacenamiento y se evitarán inundaciones en la colonia.

