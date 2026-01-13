Martes, 13 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco | Presas

Anuncia Gobierno de Jalisco limpieza de diferentes presas del estado

Pablo Lemus declaró que trabajarán durante cuatro meses continuos con maquinaría para el tratamiento del lirio en la presa de Las Pintas

Por: Jorge Velazco

El gobernador de Jalisco dijo que se realizará desazolve, dragado y limpieza de maleza para recuperar la capacidad original de los cuerpos de agua. EL INFORMADOR / J. Acosta

El gobernador de Jalisco dijo que se realizará desazolve, dragado y limpieza de maleza para recuperar la capacidad original de los cuerpos de agua. EL INFORMADOR / J. Acosta

En el arranque de obras de la limpieza de la presa de Las Pintas el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que se realizará limpieza en varias presas del estado.

Además del retiro de lirio se realizará desazolve, dragado y limpieza de maleza para recuperar la capacidad original de los cuerpos de agua.

"Yo fijé un compromiso con la Presidenta Claudia Sheinbaum de hacer una limpieza de todos nuestros recursos hidráulicos que tenemos en Jalisco", dijo el mandatario.

Detalló que se realizará la limpieza en la presa de Las Pintas, el canal de Atequiza, el Río Santiago y la presa El Zapotillo, el Lago de Chapala, entre otros cuerpos de agua.

El mandatario explicó que en el caso de la presa Las Pintas se hizo un trabajo conjunto con las autoridades municipales para realizar un manejo adecuado de las compuertas, evitar inundaciones y proteger a las personas.

Lee también: ¿Cuándo comenzará la entrega de tarjetas Única "Al Estilo Jalisco" y dónde recogerlas? 

"Hay que recordar que en muchos otros temporales tuvimos desafortunadamente situaciones que lamentar, cosa que no sucedió durante nuestro primer gobierno estatal y municipal", dijo.

Explicó que en esta presa trabajarán durante cuatro meses continuos con maquinaria para el tratamiento del lirio.

"No vamos a utilizar absolutamente ningún químico que pudiera poner en riesgo, sobre todo la calidad del agua y el consumo que tiene para las y los vecinos; nada de químicos, todo lo vamos a resolver con esta maquinaría que es lo más moderno que hay en el mundo", explicó.

La presa de Las Pintas tiene capacidad para almacenar 1.1 millones de metros cúbicos de agua y alrededor de 30 hectáreas.

Pablo Lemus dijo que con esta obra se tendrá mejor calidad de agua, capacidad original de almacenamiento y se evitarán inundaciones en la colonia.

Te recomendamos: Tarjeta Única Jalisco: la lista de funciones que sí aplican para menores de edad 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * 

FF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones