Este martes, la Secretaría de Seguridad del Estado confirmó la detención de un sujeto señalado por conducirse en una motocicleta irregular , además de que lo encontraron en posesión de aparente droga sintética.

La aprehensión se logró durante el recorrido de vigilancia que mantienen en la colonia Miravalle, en Guadalajara, elementos de las Fuerzas de Operaciones Estratégicas de Protección Ciudadana (FOEP) de la Policía de Jalisco.

Los uniformados circulaban en Gobernador Curiel y Avenida Artes Plásticas cuando observaron a un motociclista sin placa de circulación que al parecer aceleró su marcha al notar la presencia policial, por lo que lo interceptaron metros adelante, afirmó la Secretaría a través de un comunicado.

"En una revisión conforme a protocolo le encontraron 16 bolsas resellables con gránulos cristalinos con las características de la metanfetamina. Además, al inspeccionar la motocicleta detectaron que presentaba alteraciones tanto en el número de serie como en el motor", señaló la dependencia.

Ante ello, quien fue identificado como Javier "N", de 35 años, fue detenido y trasladado a una agencia ministerial que integrará la continuación de la investigación correspondiente.

